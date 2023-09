Coco Roper disfruta de uno de sus días favoritos a pesar del dolor causado por su enfermedad

Coco Roper se convirtió en mamá hace cinco años y es por su hija Ellie que se ha vuelto más valiente en medio de su proceso de enfermedad.

Nicole “Coco” Roper disfruta de uno de sus días favoritos del año, pero para conseguirlo debe sacar fuerzas de flaqueza, en medio del dolor que le provoca su enfermedad.

Este martes 19 de setiembre cumple cinco años su hija Ellie, quien es su razón de vivir y por la que saca lo mejor de sí con tal de hacerla feliz.

Hace tan solo unas horas, la hija de la expresentadora Lynda Díaz contó en su cuenta de Instagram que estaba con mucho dolor y que no había podido comer nada porque todo lo vomita. Además, tuvo mucha fiebre.

“He tenido un buen día con Ellie, pero un pésimo día de dolor y sin poder comer, pero no importa, voy a enfocarme en lo positivo y espero que más tarde o mañana pueda comer. Tengo demasiadas náuseas, los dolores han estado supermal”, dijo en una de sus historias del lunes.

En un en vivo que también hizo, Coco contó que los doctores detectaron que el cáncer cervical sigue avanzando y que posiblemente tenga que regresar al hospital muy pronto.

Coco Roper sigue malita

Sin embargo, este martes se levantó mucho mejor y en medio de la valentía que siempre la ha caracterizado desde que inició su proceso de cáncer se dispuso a celebrar junto a su pequeña.

En sus redes, además, le escribió un lindo mensaje junto a un video que resume cómo estuvo la fiesta de cumpleaños que le hizo junto a sus compañeritos.

“Verte sonreír, ser feliz y disfrutar tu vida de la manera que lo haces me da tanto orgullo. Gracias a Dios por la empatía y resiliencia que has desarrollado desde el día número 1. Sé que mamá estando enferma es sumamente difícil. Sé que a veces no estoy cuando llegas a buscarme al cuarto porque me he ido al hospital, sé que me extrañas y es difícil no tenerme a tu lado. Sé que es difícil que tu mamá sea muy diferente a las demás, sé que a veces duele ver a tu mamá tan enferma y que incluso te da miedo, pero hoy quiero que sepas que lo estás haciendo increíblemente bien. Te prometo que todo esto que estamos pasando te hará más fuerte y una mejor persona en un futuro. Todo este camino nos ha enseñado a tener prioridades muy claras y eso es una bendición para ambas. Siempre que tengas dudas del porqué… confía en Dios. Confía en el plan de Él, y recuerda todo lo que siempre te he enseñado. Te amo gordita”, escribió. ⁣

Coco Roper celebra los cinco años de su hija

⁣Además le dejó otro mensaje a la pequeña para que nunca lo olvide si en algún momento ella no está a su lado.

“Nunca olvides que tu mamá está en tu corazón. Cuando te sientas solita y no me veas, cierra los ojos y me sientes dentro de ti, tal y como lo haces con Dios. Nunca dejes que nadie cambie la increíble y única persona que eres”, recalcó. ⁣

La pequeña Ellie está celebrando este 19 de setiembre sus cinco añitos. (Instagram)

Definitivamente, la influencer tica sigue demostrando tener mucha valentía y una fuerza interna increíble y ni que decir de su amor de madre.