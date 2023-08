Esto dice Coco Roper al salir de su nueva operación

Coco Roper fue operada este lunes 28 de agosto. (Instagram)

Este domingo Nicole “Coco” Roper Díaz confirmó que había ingresado al hospital durante el fin de semana porque los dolores en sus riñones eran insoportables.

“Nuevamente, estoy en el hospital. Los últimos cuatro días han sido aún más difíciles de lo usual”, dijo Coco en un mensaje que posteó en Instagram.

El jueves por la noche ella había mencionado que la estaba pasando muy mal y que era probable que pidiera ser hospitalizada e intervenida quirúrgicamente antes de este lunes.

La hospitalización permitió a Coco controlar sus dolores hasta este 28 de agosto, cuando volvió a entrar al quirófano para una nueva cirugía.

De nuevo, a la hija de Lynda Díaz le tuvieron que cambiar los tubos que tiene en su sistema digestivo y que le ayudan con sus procesos digestivos y fisiológicos. Los tubos estaban infeccionados.

Tras horas de silencio en sus redes sociales, Coco reapareció en Instagram la noche de este lunes para contar cómo le fue y cómo se siente.

“Quería contarles que ya salí de mi procedimiento u operación. Me siento bien, tengo mucho dolor, pero nada que no pueda tolerar o nada que no haya tenido en el pasado”, aseguró Roper.

A Coco se le ve tranquila y alegre en la historia que dejó en sus redes sociales, la cual grabó desde su cuarto del hospital.

“Estoy feliz porque creo que ya me puedo ir para la casa mañana en la noche (martes) o miércoles en la mañana y poder estar con la gordita (su hija Ellie) y recuperarme allá”, mencionó la joven, quien lucha desde el 2020 por un diagnóstico de cáncer cervical y las secuelas de una sobreirradiación.

Coco Roper habla de su más reciente operación

Como es usual en Coco, ella agradeció a las miles de personas que pasan al pendiente de su salud, y oran por su recuperación.

Nicole estuvo en Costa Rica a mediados de agosto y dijo que a su regreso a Estados Unidos le tocaba tomar decisiones muy importantes respecto a su salud.

El viaje a Costa Rica, aseguró, iba a ser el último internacional que haría por mucho tiempo, para concentrarse en su recuperación.

