Coco Roper se enfrenta a otra difícil decisión este viernes

Nicole "Coco" Roper está valorando hospitalizarse este viernes para adelantar una cirugía.

Nicole “Coco” Roper Díaz dice que ya no aguanta los fuertes dolores que tiene en sus riñones y que por eso este viernes debe tomar una decisión muy difícil.

La hija de Lynda Díaz está intentando adelantar para este viernes la cirugía que tenía programada el lunes 28 de agosto, porque asegura estarse “muriendo” del dolor.

LEA MÁS: Hay algo que le incomoda a Coco Roper, pero también lo agradece

A Coco le tienen que volver a cambiar los tubos que tiene en su sistema digestivo para ayudarle con sus procesos digestivos y fisiológicos, porque dichos tubos están infeccionados.

Esa infección es la que le produce los fuertes dolores a la joven de 28 años.

“Tomando decisiones para ver si voy al hospital mañana para cambiar mis tubos de emergencia. No creo esperar al lunes”, publicó este jueves por la noche en Instagram.

Coco Roper entraría al quirófano este viernes

LEA MÁS: Coco Roper sigue recibiendo malas noticias con respecto a su salud

En esa misma red social durante el día estuvo hablando de lo mal que estaba y de que se esforzaba mucho para cumplir con compromisos de su día a día, como ir a recoger a su hijita Ellie a la escuela.

“Me vine a recoger a mi hija porque son cosas que toca hacer, y me estoy muriendo del dolor, muriéndome, literal; y después le pregunto (a Ellie) que qué aprendió en la escuela y me dice que no se recuerda nada de lo que hizo hoy, que no aprendió nada. Estos son los momentos que digo: ‘Dios, gracias por hacerme reír en estos momentos de dolor’”, mencionó en un video.

Antes de esa publicación, había hecho otra en el veterinario con su perro Bruno y dijo: “Estoy en el veterinario con Bruno, pero mis riñones no están nada bien. Estoy viendo a ver si podemos mover la cirugía para mañana (este viernes) o si tengo que entrar al hospital”.

LEA MÁS: Coco Roper agradece apoyo de la gente con este mensaje

Coco estuvo en el país a mediados de agosto y en medio de su visita, que fue muy corta, contó que al regresar a Estados Unidos tenía que tomar serias decisiones respecto a su salud.

Y como ella al mal tiempo le pone buena cara, la difícil decisión del viernes no le borra su linda sonrisa y sus ganas de vivir.