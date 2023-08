Hay algo que le incomoda a Coco Roper, pero también lo agradece

Coco Roper habló de lo que le incomoda. Instagram.

Coco Roper hizo una confesión por medio de su cuenta de Instagram y varios de sus seguidores le dieron la razón.

Coco siempre acostumbra a hacer en vivos en sus redes sociales, fue por eso que se dejó decir varias cosas sobre ella y Lynda Díaz, su mamita, cuando salen en diferentes medios de comunicación.

“Yo amo a mi mamá y qué lindo que mi madre sea mi mamá, pero no yo soy solo la hija de Lynda Díaz, yo soy Coco Roper, vencedora de cáncer, guerrera oradora motivacional, coach (entrenadora personal), mujer de 29 años, mamá, esposa, amiga, pero no, todas la entrevistas son la hija de la presentadora Lynda Díaz”, expresó Roper.

Asimismo, agregó que estaba emocionada por el libro que va a sacar en Estados Unidos, porque ahí no dirá “la hija de Lynda Díaz”.

“Es Coco Roper, y yo entiendo que es estrategia y también lo agradezco, porque me ha dado la plataforma para crecer como he crecido. Pero cada uno quiere independencia de los logros de cada uno, mi mamá no solo es expresentadora, mi hermana no es solo la hija de Lynda, ella también es diseñadora y siempre sacan cosas del pasado”.

“Es cierto”, “Toda la razón tú eres Coco”, “Es que amamos a tu mamita y la recordamos”, “Eres una hermosa guerrera que ha salido adelante de la mano de Dios”, fueron parte de los comentarios de sus seguidores.