Coco Roper por fin salió del hospital y ahora tiene un motivo muy especial para recuperarse

Nicole "Coco" Roper, hija de la expresentadora Lynda Díaz, estuvo varios días internada en el hospital. (Instagram)

La influencer tica Nicole “Coco” Roper está de nuevo en su casita, en Texas, Estados Unidos, luego de pasar los últimos días internada en el hospital.

La hija de la expresentadora Lynda Díaz fue dada de alta la tarde de este martes y lo que la tiene muy contenta es que ya puede compartir más tiempo con su hija.

Aunque confesó que ahora tiene un objetivo adicional que la tiene muy motivada para recuperarse lo antes posible y es el lanzamiento de su libro “Mírame”.

Según anunció hace unos días, ella estaría presentándolo en Costa Rica el próximo 9 de junio si todo sale como lo ha planeado y si su condición de salud le permite viajar. Ese día hará una actividad en San José de la Montaña, en Heredia.

“En la casa con mi bebesita. La quiero muchísimo. Estoy tan feliz de estar en casa, aunque todavía me sigo sintiendo muy mal. Espero poco a poco agarrar fuerzas y volver a la normalidad. Me motiva y me empuja para adelante el lanzamiento de mi libro, el evento en CR. Y todo lo bello que se viene antes de los trasplantes”, publicó este miércoles.

Coco estuvo internada desde antes de Semana Santa, ya que la idea era determinar por qué sus tubos –sonda que le facilita el drenaje de la orina– no estaban funcionando bien.

Días atrás contó en sus historias de Instagram, que un supuesto error médico la expuso a la muerte y que sintió mucho miedo de morir.

Según dijo, los médicos no estaban enterados de qué medicamentos tenía en su cuerpo al momento de la cirugía (porque se la adelantaron) y tras aplicarle la anestesia por poco muere, pues dejó de respirar por unos minutos.

Coco aún está a la espera de dos trasplantes, uno de intestinos y otro de riñón, para ver si deja de sufrir el tema de la obstrucción de los tubos.