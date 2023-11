Coco Roper recibe buenas noticias... ¡Qué bendición!

Nicole "Coco" Roper, la hija de Lynda Díaz, está siendo operada en un hospital de Texas, Estados Unidos.

La influencer Nicole “Coco” Roper recibió una gran noticia este jueves en la mañana, pues ya le dieron el visto bueno para operarla.

Los doctores programaron su cirugía para las 9 a.m. y minutos antes de pasar a sala de cirugía ella hizo un video en su cuenta de Instagram para contar cómo se sentía.

“Estoy demasiado inflamada, estoy demasiado mal. No estoy llorando solo que sí estoy muy inflada, pero ya me van a bajar para el procedimiento y cuando me levante les aviso cómo me fue”, dijo.

La hija de la expresentadora Lynda Díaz está internada en un hospital de Texas, Estados Unidos, desde el lunes anterior dado que ha estado con una fuerte infección en sus riñones y debían cambiarle unos tubos que tiene en estos órganos para hacer sus necesidades.

Estos días ha estado además con dolor con náuseas y su único deseo es que la operen para salir del hospital y reencontrarse con su hija, Ellie.