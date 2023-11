Coco Roper sigue recibiendo muy malas noticias

Nicole "Coco" Roper, hija de Lynda Díaz.

La influencer Nicole “Coco” Roper dio un nuevo reporte de su estado de salud tras permanecer internada en un hospital de Texas, Estados Unidos, desde el lunes anterior.

A la hija de Lynda Díaz iban a operarla, pero lamentablemente este miércoles tampoco se pudo y deberá seguir esperando y aguantando dolor.

Según contó el día de su internamiento, la cirugía es para cambiarle los tubos que están en sus riñones y por los que pasan sus orines debido a que están muy infectados.

Sin embargo, el martes le indicaron que no habría operación porque hubo una emergencia mayor en el hospital y que debía esperar.

“Yo pues no estoy muy bien hoy, no me pudieron operar y ha sido todo muy estresante”, dijo en una de sus historias de Instagram este miércoles.

Coco Roper sigue en el hospital

A consecuencia del dolor y de los mismos antibióticos que le han colocado dice estar muy inflamada en sus labios, cara, ojos y piernas y que solo desea que la operen para salir del hospital.

Hace unos años a ella la diagnosticaron con cáncer cervical y producto de una supuesta sobreirradiación sufrió severas secuelas en algunos de sus órganos en especial los riñones.