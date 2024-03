Coco Roper va de nuevo para el quirófano, a pesar de eso, dio una gran noticia

Coco Roper tiene casi una semana de estar en el hospital de nuevo.

Coco Roper, la hija de la expresentadora Lynda Díaz, anunció que tendrá que ser operada de nuevo este lunes por la tarde.

La influencer tica, radicada en Texas, Estados Unidos, hizo una transmisión en su cuenta de Instagram para contar que irá al quirófano de nuevo para ver el por qué sus tubos –sonda que le facilita el drenaje de la orina– no están funcionando bien.

Justamente, hace unos días atrás se los habían cambiado por unos nuevos y ahora lo que quieren revisar es para dónde se está yendo lo que su riñón está drenando.

“Es verdad que no está bien puesto, que por eso no está yendo hacia el tubo, que se está bajando a la vejiga o si hay algún otro problema que está pasando. Este proceso no dura como el otro, este dura solo como de media hora a una hora y en algún momento me van a bajar. Estoy un poco agüevada, no les voy a mentir porque lógicamente siento que llevo aquí una semana y no he tenido las respuestas que quiero, sé que el fin de semana como que todo se paraliza y eso hace que todo baje revoluciones y como que en realidad se quede (el proceso) estancado y para el paciente es un poco más estresante”, explicó.

Coco también contó no se ha sentido bien con una doctora que le asignaron estos días y que además, siente que le está empezando una nueva infección precisamente porque sus tubos no están drenando como se debe.

LEA MÁS: Coco Roper reveló supuesto error médico que la expuso a la muerte en su última cirugía

También aprovechó para anunciar que el próximo 9 de junio hará una actividad en San José de la Montaña, en Heredia, para presentar su libro “Mírame”, situación que la tiene muy feliz y con ganas de ponerse bien ya porque le encanta encontrarse con sus seguidoras ticas.