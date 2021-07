Coco Vargas mete reversa y se disculpa con Celso Gamboa por tratarlo de ladrón

Coco Vargas en el programa de Pedro Capmany. Captura de video Coco Vargas en el programa de Pedro Capmany. Captura de video

La bloguera Coco Vargas tuvo que echar reversa y disculparse con el abogado Celso Gamboa por unos comentarios que hizo en contra del dirigente de Limón F. C. en los que lo acusaba de haber robado, sin tener prueba alguna.

Según Vargas, los hechos se dieron el 6 de setiembre del 2018, durante la transmisión del espacio La Comarca, en la única temporada que se realizó en vivo.

Por las declaraciones que dio ese día, Gamboa la demandó y por eso a ella le tocó pedir perdón.

Por medio de un comunicado en su página de Facebook, Coco hizo la disculpa pública.

“Yo Silvia Vargas Víquez, por este medio manifiesto que cometí la imprudencia de, en un espacio en vivo, sin guion y encarnando mi personaje de crítica y sátira para el espacio La Comarca, aseverar que don Celso Gamboa nos había robado a los costarricenses una cifra exagerada de la cuál no tenía, ni tengo una prueba y que esto que parecía un comentario vacío en un espacio de tercera o comedia, escaló hasta dañar la moral del señor, que lamento muchísimo la forma imprudente en que se hizo, ofrezco mis sinceras disculpas y que como ya ni el espacio, ni el personaje existen, espero nunca más volver a importunarlo, ni a él, ni a otros con las ocurrencias, sin mala fe, de dicho espacio”, aseguró la exparticpante de Dancing with the stars, quien actualmente está embarazada.

Gamboa compartió el comentario realizado por Vargas en sus redes sociales diciendo que aceptó las disculpas.

“Disculpada. Nos vemos”, señaló el abogado.

Celso aceptó las disculpas de Coco. Foto Alonso Tenorio

Por el cementazo

Las palabras de Coco Vargas contra Celso Gamboa se dieron luego del escándalo del Cementazo que se dio a conocer en el país a mediados del 2017.

A Gamboa se le investigó por los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y perjurio, debido a una supuesta colaboración con el empresario Juan Carlos Bolaños al descartar un caso judicial después del viaje a Panamá y haber mentido ante la comisión de diputados que investigaron el caso del “cemento chino”.

El 10 de abril de 2018 Celso Gamboa fue destituido como magistrado de la Sala III por la Asamblea Legislativa. En marzo de este año, fue absuelto por Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José por el supuesto delito de tráfico de influencias.