Coco Vargas reapareció irreconocible y confesó por qué desapareció de redes sociales

Luego de varios años alejada de las redes sociales, la creadora de contenido Coco Vargas sorprendió a sus seguidores al reaparecer en Facebook con un look completamente diferente y una versión mucho más tranquila de sí misma.
La bloguera, recordada por sus polémicos videos en los que criticaba a políticos, famosos y temas de actualidad sin filtros, apareció ahora con el cabello mucho más corto y teñido de color cobrizo, además de un discurso mucho más reflexivo y alejado de las polémicas que la hicieron famosa.
“No sé por qué estoy haciendo un en vivo después de tanto tiempo”, confesó al iniciar la transmisión Silvia Vargas, nombre real de la creadora de contenido.
Coco explicó que desde hace bastante tiempo tenía ganas de volver a aparecer en redes, pero que algo la frenaba constantemente.
“Tengo mucho tiempo de querer hacer esto, pero no me animo, es vaciloncísimo. He estado paralizada este último tiempo, tengo bastantes años de estar paralizada”, comentó.
Incluso, aseguró que durante este tiempo ha guardado muchas ideas de contenido, aunque no se animaba a publicarlas.
“Guardo ideas de reels y esto y lo otro, pienso que debería hacer contenido, y vieras que me pasa algo muy curioso, estoy en la zona de confort, estoy en un lugar donde no me molesta nada”, dijo.
La exparticipante de Dancing with the Stars de Teletica también admitió sentirse nerviosa por volver a exponerse públicamente.
“Yo creo que por eso hago este en vivo hasta ahora, para que no se conecte mucha gente, porque me pongo nerviosa. Estoy fuera de forma”, expresó.
No volverá a lo mismo
Eso sí, dejó claro que esta reaparición no significa que regresará a hacer el mismo tipo de videos polémicos de antes, pues asegura que ahora está en otra etapa de su vida y que la política ya ni siquiera le interesa.
“Aquí vendría a contarles un poco lo que es la vida de una persona muy imperfecta, que no tiene una casa aesthetic, que no cocina como Tía Florita ni tiene grandes cualidades. No, una persona como cualquier otra”, afirmó.
Además, reconoció que convertirse nuevamente en mamá a los 44 años cambió completamente su manera de ver la vida y que ahora es un ser humano distinto.
Finalmente, Coco señaló que también ha vivido un importante cambio espiritual en los últimos años.
“El Señor ha hecho muchas cosas en mi vida y seguir dándole vueltas al mismo asunto, al mismo barrial, no tiene ningún sentido”, dijo.
Su idea es seguir subiendo videos en su cuenta de Facebook para hablar de todos esos cambios que ha experimentado y que quizá sirvan de testimonio para otras mujeres que tal vez han pasado por situaciones similares a las suyas.