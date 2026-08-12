Colaborador de Teletica revela la insólita razón de su despido

El equipo de producción de Teletica se quedó sin su jefe de sonido. Foto con fines ilustrativos. (JOHN DURAN)

La salida de uno de los colaboradores con más trayectoria de Televisora de Costa Rica generó sorpresa entre varios trabajadores del área de producción.

Manrique Vargas, conocido cariñosamente como “Pollo”, confirmó a La Teja que esta semana terminó su relación laboral con la empresa, después de décadas ligado al mundo de la televisión.

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Lejos de mostrarse molesto o preocupado por lo ocurrido, Vargas aseguró que se encuentra tranquilo y que, incluso, considera que su salida se dio en un momento que, de alguna manera, le resulta conveniente.

“Se dio esta semana, el lunes, y se dio porque yo no estuve de acuerdo con unos cambios ahí de jefatura que querían poner”, explicó el sonidista.

Vargas contó que durante muchos años se desempeñó como supervisor de audio y que la decisión que terminó provocando diferencias tuvo que ver, precisamente, con un cambio en la estructura de esa área.

Según explicó, sus altos mandos pretendían colocar como supervisor del área de audio a una persona que labora en el área de iluminación, algo con lo que él no estuvo de acuerdo debido a que se trata de áreas con funciones y conocimientos diferentes.

“Querían poner un supervisor en el área de audio que era el encargado de luces, que obviamente los que conocemos un poquito del medio de televisión sabemos (que no calza) y, pues yo no estuve de acuerdo y tomaron la decisión (de despedirlo)”, comentó.

Ya estaba pensando en el retiro

Aunque su salida de Teletica podría significar un cambio importante después de 39 años de trabajo, Vargas sorprendió al asegurar que no está pasando por un momento de tristeza.

“Gracias a Dios, yo ya tenía planeado más bien retirarme este año también y, pues, estoy tranquilo, muy feliz y más bien que se haya dado. Y tal vez no era la forma, pero bueno, esos cambios a veces se dan”, expresó.

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Manrique Vargas, conocido como "Pollo", tenía años siendo sonidista en Teletica y tenía un cargo de jefatura. (redes/Captura de video)

Vargas también aprovechó para señalar que, desde su perspectiva, algunas decisiones dentro de este tipo de trabajos pueden tomarse “por desconocimiento” de las funciones específicas que desempeña cada persona.

“Pollo” contó que entró al canal de La Sabana en 1987 y que, aunque renunció, regresó en 2012 y se mantuvo hasta la fecha en el departamento de sonido.

A pesar de que ahora inicia una nueva etapa, también dejó claro que no pretendía convertir su salida en un conflicto público.

“Yo realmente en esas cosas me mantengo bien al margen de situaciones y no me gusta como exponerlo. La verdad que no son mis intenciones”, afirmó.

Sus compañeros de producción se mostraron asombrados al conocer la noticia de su salida de la televisora, pues como él mismo lo señala, son muchos años de experiencia en este oficio y dentro del canal.