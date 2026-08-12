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Teletica despidió a uno de sus colaboradores más antiguos

Teletica despidió a uno de sus colaboradores de producción más antiguos

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Por Silvia Núñez
Teletica
Uno de los colaboradores de producción de Teletica, de los más antiguos, fue despedido este martes. (Facebook/Facebook)

Una decisión tomada este martes por la tarde movió las aguas en Televisora de Costa Rica, ya que la empresa decidió prescindir de los servicios de uno de sus colaboradores más antiguos.

La noticia generó sorpresa entre varios trabajadores del área de producción, especialmente por la extensa trayectoria que tenía el colaborador dentro de la televisora de La Sabana.

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Manrique Vargas, conocido como "Pollo", tenía años siendo sonidista en Teletica.
Manrique Vargas, conocido como "Pollo", tenía años siendo sonidista en Teletica. (redes/Captura de video)

Se trata de Manrique Vargas, conocido cariñosamente como “Pollo”, quien se desempeñaba como jefe de sonidistas y llevaba más de 35 años trabajando para Teletica.

Según supo La Teja, al parecer, sus superiores pretendían modificar algunas de sus condiciones laborales, situación con la que Vargas no habría estado de acuerdo. Finalmente, ambas partes habrían llegado al acuerdo de que lo mejor era prescindir de sus servicios.

Este medio intentó conversar con Vargas para conocer su versión y las razones de su salida, pero al cierre de esta nota no había respondido a las consultas.

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Varios personeros de producción de Teletica confirmaron la salida y aseguraron estar sorprendidos, pues “Pollo” era uno de los colaboradores con más años en el canal y contaba con amplia experiencia en el área de sonido no solo en las transmisiones del noticiero, de los distintos formatos del canal sino también en las de partidos de fútbol.

Noticia en desarrollo.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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