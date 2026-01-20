Farándula

Colectivo Manteca anuncia que se acabaron los ‘jueves de salsa’ en Amón Solar

La agrupación nacional Colectivo Manteca tenía siete años haciendo los ‘jueves de salsa’ en barrio Amón

Por Silvia Núñez
El grupo Manteca Colectiva tenía siete años de hacer los jueves de salsa en barrio Amón. (Jose Salazar Vega Cedula 1085609)

La agrupación nacional Colectivo Manteca, una de las que abrió este domingo el concierto de Óscar D’ León en las fiestas de Palmares, sorprendió a sus seguidores con una noticia que cayó como un balde de agua fría: ya no habrá más “jueves de salsa” en Amón Solar.

Este tradicional evento llevaba siete años haciéndose en este lugar de barrio Amón, siendo el epicentro del sabor y baile de la comunidad salsera en San José.

Mediante un comunicado, la agrupación informó que de manera unilateral Amón Solar decidió que Roger Madrigal (director y fundador de la agrupación) y Colectivo Manteca no gestionen más este emblemático espacio, que semana a semana reunía a decenas de personas para disfrutar de la música latina en un ambiente sano y cultural.

“Queremos informar que Amón Solar decidió que no gestionemos más los Jueves de salsa como lo hemos venido haciendo desde hace siete años, fortaleciendo la comunidad y el espacio”, señalaron.

Este fue el comunicado que emitió Colectivo Manteca en sus redes este lunes 19 de enero.
Este fue el comunicado que emitió Colectivo Manteca en sus redes este lunes 19 de enero. (redes/Facebook)

Además, detallaron que José Salazar Vega dejó de formar parte del grupo y que, a partir de ahora, seguirá por su cuenta con la gestión del lugar junto con José María Alfaro.

“Le agradecemos al señor José Salazar su aporte a nuestro colectivo. Próximamente estaremos informando la nueva sede de nuestro Jueves de Salsa”, añadieron, dejando claro que la historia aún no termina.

Los “Jueves de salsa” nacieron en el 2018 como un proyecto cultural para mantener viva la música salsera en el país, combinando presentaciones en vivo, clases de baile, sesiones informativas y vinilos que ponían a vibrar la pista. Con el tiempo, el espacio se convirtió en un refugio para los amantes de la salsa, donde se formaron amistades, parejas y una verdadera comunidad.

22/08/2024 Amón Solar, Barrio Amón, San José. Colectivo Manteca, un grupo que busca mantener viva la música salsa en el país. José Salazar pone la música de los acetatos LP (Long Play) y Nay Yrigoyen enseña los pasos de este ritmo tropical a los más novatos y quien quiera sumarse a la coreografía. Foto: Rafael Pacheco Granados
Los jueves de salsa ya no se harán en Amón Solar. (Rafael Pacheco Granados)

Roger Madrigal, fundador y director de Colectivo Manteca, siempre destacó que el objetivo era mucho más que solo bailar: crear experiencias culturales, rescatar la salsa costarricense y acercar este género a nuevas generaciones.

Por eso, aunque la noticia es dura, el colectivo asegura que seguirán adelante y que pronto anunciarán dónde volverán a sonar los timbales y las trompetas para que los “Jueves de salsa” continúen escribiendo su historia.

