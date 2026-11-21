El reconocido comediante mexicano Adrián Uribe confirmó este viernes en sus redes sociales un show en Costa Rica en 2027.

Conocido por personajes como El Vítor, Carmelo, Separio y Poncho Aurelio, Uribe presentará por primera vez en nuestro país el show “50 y pico”.

Adrián Uribe y todos sus personajes vienen a Costa Rica el 20 de febrero de 2027. (Instagram/Instagram)

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La presentación será el sábado 20 de febrero a las 8 de la noche en el CIC ANDE, en Belén de Heredia.

Entradas casi a la venta

Las entradas para este show estarán en preventa para tarjetahabientes AMEX a partir de este lunes 23 de noviembre a través de eticket.cr.

Adrián Uribe en Costa Rica

Tras el anuncio, mucha gente reaccionó con alegría ante la presentación del actor y cómico.

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“Lo amo con todo mi ser”, “¡qué bueno que viene a Costa Rica! Amo a todos los personajes pero en especial a Carmelo”, dicen algunos de esos comentarios que le han dejado al artista en redes.