Comediante Mila Montero cacheteó a un hombre por decirle vulgaridades

La comediante Mila Montero llega a convencer tanto a su público con la interpretación de sus personajes, que en más de una ocasión ha tenido que parar en seco a algunos caballeros que se han querido propasar.

Esta confesión la hizo la artista durante el foro “Mujeres Exitosas”, que se llevó a cabo el martes anterior en el teatro La Villa, en Desamparados y a través de redes sociales, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y durante su participación, la humorista relató su historia de vida.

“Tengo un personaje llamado Laila y me basé en un concepto que ya no existe para darle vida, qel de las vedettes, que solían ser mujeres bellísimas. Recuerdo que de pequeña veía a mi papá fascinado con Iris Chacón”, comentó.

Mila afirmó que algunos piensan que ella intenta llamar la atención generando una fantasía sexual o que busca que la inviten a salir.

“No permito faltas de respeto, les hablo y por lo general les he tenido que advertir, pedirles que no se confundan, una cosa es el personaje y otra es mi personalidad. En ningún momento dije que era una actriz porno.

“Una vez, en un supermercado, estaba interpretando a Laila y cuando fuimos a comerciales, un señor se acercó a decirme vulgaridades, me decía que qué rico que hablaba, que cómo me vería en alguna posición sexual. Del colerón le di un bofetón y la gente con la que estaba trabajando se quedó impresionada. Lo encaré y le dije: ‘usted me respeta, estoy trabajando’. Eso es lo más grave que he hecho”, afirmó.

La talentosa artista se ha plantado para hacerse respetar en sus 11 años de carrera. Archivo.

Las barreras

Mila afirmó que en sus 11 años de carrera como comediante también ha tenido que romper varias barreras para consolidarse como profesional.

Una ellas ha sido el hecho de que el humor es antisexy para las mujeres.

“La mujer siempre es la linda de la película, la que se queda con el muchacho no muy agraciado y pocas veces vez se ve a una mujer curvilínea y delicada haciendo humor.

“También he escuchado que una mujer comediante es descuidada o no es heterosexual. Yo no soy una modelo, pero cuido mi higiene, mi pelo, mi apariencia, mi peso y una cosa no tiene que ver con la otra. Quítense la idea de que soy descuidada, por favor”, añadió.

Otro concepto que la artista quiere volarse es el hecho de que las mujeres no hacen tanta gracia como los hombres cuando se trata de humor.

“A veces se cree que la mujer no es tan graciosa como el hombre y yo soy capaz de hacer humor, no necesito la compañía de alguien, ni necesito ser el relleno de otra persona. Si un compañero lo necesita por un tema de logística le puedo ayudar y lo haré, pero yo puedo hacerlo sola”, afirmó.

El dinero

La plata también ha sido otro de los asuntos con los que la humorista ha tenido que lidiar.

“Cobrar en humor no es sencillo como en otras profesiones, algunos piensan ‘a la mujer lo que se dé y un poco más’, pero soy comunicadora, egresada de la UNA (Universidad Nacional) en Artes Dramáticas, lo cual es un complemento para mi carrera como humorista.

“El humor y el entretenimiento son el sostén de mi familia, porque no es solo llevar el bocado, es el pago al dentista o el corte de pelo, porque todo lo que tiene que ver con mi aporte al hogar sale de aquí, porque esto tiene un valor. Cuando me doy cuenta de que a un compañero, con una trayectoria parecida, se le ofrece más por ser hombre y me ha pasado, decido retirarme del proyecto”, explicó.

Mila es polifacética y le entra a todo para criar a sus hijos Gael, de 15 años, y Lucio, de 11, de la mejor manera.

En este momento trabaja con la academia de modelaje de la exmiss Costa Rica Verónica González en donde imparte talleres de inteligencia emocional y cómo enfrentar a personas envidiosas.

Además se alió con Isabel Brown, una esteticista que implementa un procedimiento rejuvenecedor, no quirúrgico, llamado Avatar y a la que le ayuda con el tema de comunicación.

Además está en las corridas de toros de Multimedios cuando la necesitan, aparece en el programa “El Chineadazo” de TD Más 2 y recientemente empezó una colaboración en “¡Qué buena tarde!” los lunes. Además, está preparando seminarios de inteligencia emocional. La mujer no se queda quieta.