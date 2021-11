Norval Calvo y Pelando el ojo cumplen dos décadas de humor fino

No había ni nacido Pelando el ojo, programa que este viernes cumple 20 años de haber salido al aire, cuando Norval Calvo empezó a imitar al periodista deportivo Everardo Herrera Soto.

Ambos se conocieron en 1988 cuando el imitador ganó el primer lugar del concurso de La dulce vida, de canal 2, y fue invitado a radio Sonora a hacer una pequeña participación en el programa deportivo Actualidad, que dirigía el fallecido Javier Rojas.

Este jueves todo el equipo de Pelando el ojo celebró a la grande el Aniversario 20 del programa. Fotos. John Durán

En ese entonces, en el espacio deportivo también trabajaban Everardo y el periodista José Luis “el Rápido” Ortiz --ya fallecido--, por lo que ahí los conoció a todos. Norval apenas tenía 18 años.

Cuando Calvo escuchó el tono de voz de “mi reicito” le agarró el toque de inmediato y desde entonces no ha dejado de imitarlo.

La imitación de “la garganta llena de fútbol” es una de las que nunca faltan en Pelando el ojo, que este jueves celebró las dos décadas al aire.

Lejos de enojarse, Everardo dice sentirse complacido que de que lo imiten y que más bien le causa risa cada vez que escucha su voz de 5 p. m. a 7 p. m., por la 93.5 F.M. de radio Monumental.

No podía faltar el queque en la celebración de 20 años del programa radial.

“Yo no tengo ningún problema con que me imiten, nunca lo he tenido, porque a mí me parece que los que estamos en este tipo de actividades públicas tenemos que convivir con muchas cosas y una de ellas es parte de lo que estamos hablando.

“Lo que sí me molesta es que alguien imite a una persona y distorsione su imagen y la ridiculice. Me parece que es lo más antiético que puede haber. Por supuesto que uno comprende la parte humorística, pero cuando ya es para dañar la imagen ahí si voy en contra, por eso me gusta el trabajo de Norval y su equipo, porque lo hacen con respeto”, dijo el periodista deportivo.

Humor inimitable

Ese mismo pensar tiene el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, ya que su voz también es parte del amplio repertorio de Norval.

Calvo incluyó la voz del exmandatario en el 2001, un año antes de que Rodríguez terminara su mandato 1998-2002.

Para aquel entonces Norval y su gran amigo Froylán Bolaños (fallecido el 21 de noviembre de 2009), hacían sus primeros programas en radio Emperador, donde nació Pelando el ojo.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez dice disfrutar bastante la imitación que hace Norval Calvo de él. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Desde siempre he admirado la manera en como Norval, por una parte, dirige su programa y lo encausa de manera que haya un humor que se relaciona con las noticias de dominio público, pero sobre todo respetando las dignidad de todas las personas y siendo muy cuidadoso en la manera en que maneja los temas.

“Por otra parte, lo hace un humor inimitable, que realmente nos hace a todos disfrutar. Yo me río mucho cuando me imita, la verdad a mi familia y a mí nos maravilla la manera tan perfecta en que lo hace, cuando habla él no sé si es él o soy yo”, dijo entre risas el expresidente.



— "Felicito a Norval por el maravilloso trabajo que ha hecho, por darnos un poco de felicidad a los costarricenses aún en medio de noticias difíciles y complejas", Miguel Ángel Rodríguez Echeverría

Hace dos décadas eran solo Norval y Froylán en el programa y hoy hay todo un equipo de imitadores y de producción.

Pocos los enojos

Norval contó que han sido muy pocos los imitados que se han enojado con él o con su equipo, pero que después se les pasa, pues comprenden que es parte del vacilón.

El único que hasta la fecha lo ha demandado es el jugador Cristhiam Lagos, en diciembre de 2019, pero no puede referirse a este tema ya que aún se encuentra en proceso judicial. El delantero demandó al programa y a Repretel por ¢1.400 millones.

La imitadora Mila Montero, que en alguna vez formó parte del grupo de humoristas, estuvo de invitada en el programa de aniversario.

“En 20 años hemos tenido muchos reclamos, obviamente, pero las personas son inteligentes también y saben que el programa es de chota, de humor, de crítica social y ya después cuando conversan con uno ya uno les explica y demás, al final de cuentas se hacen hasta amigos de nosotros”, mencionó Norval.

Lo que más risa le da es que en ocasiones hasta han tenido diferencias con oyentes que se “carbonean o se enojan” con los personajes, porque se les olvida que es solo una imitación.

La cabina de Monumental fue decorada con fotos de cada uno de los imitadores.

Se iba a llamar distinto

Antitos de salir al aire la primera vez, el programazo que combina la noticia con humor se iba a llamar “Pele el ojo”.

Sin embargo, por recomendación del dueño de radio Emperador, Juan de la Cruz Velásquez, se cambió a su nombre actual, que hace referencia al estar atento y no perder de vista la información.



— "Pelar el ojo es una frase muy tica y por eso nos gustó", Norval Calvo

El humorista recordó que hace 20 años hacían el programa sin un guion, sin una planificación previa y que lo que hacía con Froylán era abrir los micrófonos y hablar de lo que fuera.

“Empezamos con toda la ilusión que teníamos los dos de que fuera bien bueno, de que la gente empezara a tener ese matiz de la noticia con humor. Había que cambiar el estereotipo de humor que había en ese momento que era de contar chistes y hacer personajes de otros tipos, pero al inicio nos costó porque la gente no entendía, decían que dónde está la risa ahí”, recuerda.

Norval Calvo y su equipo de Pelando el ojo están de manteles largos pues este viernes su programa cumple 20 años al aire. Archivo (Rafael Pacheco Granados)

Lo más difícil de aquellos inicios fue que la pauta muchas veces no daba ni para pagar el espacio y a ambos les tocaba sacar dinero de sus bolsillos. Hace dos décadas los patrocinadores pagan 50 mil colones por la pauta.

Froylán Bolaños, ya fallecido, y Norval Calvo iniciaron su programa un 19 de noviembre de 2021. Archivo

Actualmente, gracias al gran crecimiento que ha tenido el espacio, Norval logra cubrir el salario de sus 17 colaboradores, en conjunto con radio Monumental, emisora por la que se transmite desde hace 13 años.

Este jueves el equipo de Pelando el ojo celebró con sus oyentes y en compañía de algunos invitados especiales sus 20 años al aire (por una cuestión de horario), donde lo que más hubo fue humor, risas y felicitaciones.