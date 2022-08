¿Cómo benefició viaje por India, Singapur y otros países a Araya Vlogs?

Araya Vlogs se dio la gran vida en el medio oriente. Cortesía.

El youtuber costarricense Christopher Araya, del canal Araya Vlogs, pasó cuatro meses en Asia, visitando países como India, Singapur, Tailandia, Dubái y Catar.

En ellos pasó situaciones muy diferentes y extremas, como ser testigo de la pobreza reinante en el país más poblado del planeta y por otro lado la opulencia de lugares como Singapur y Dubái, donde se dio gusto poniéndose piezas de oro encima.

El joven habló con La Teja y contó qué tanto le ayudaron la serie de videos que sacó desde tierras asiáticas.

-¿Cómo le fue en cuanto a reacción de la gente?

Muy bien, por ejemplo el video del Templo de la ratas, lo han visto más de 343 mil veces en YouTube y ese mismo en Facebook va por seis millones de reproducciones. El del caos en India tiene más dos millones de reproducciones en YouTube. Esa fue una pregunta que llevaba, mi viaje dependía de qué tanta aceptación iba a tener y gracias a Dios a la gente le encantó.

-¿Cuál es el top 3 de los lugares que más le gustaron y cuál le impactó más?

Como número uno, no sé si es por la emoción del momento, pero diría que el salto en paracaídas sobre una palmera en Dubái, que es lo más emocionante que he hecho en mi vida. Hablando de lugares, lo más impactante siempre va a ser India, probablemente Varanasi, que es la ciudad sagrada, es lo que más sorprende; ver y oler cuerpos quemándose, ver a gente adorando un río o a las vacas, el tráfico.

El lugar más hermoso que conocí, en general, fue la ciudad de Singapur, hay mucha limpieza, organización, seguridad y amabilidad de la gente.

-¿En qué siente que creció después de este viaje?

Antes de volver, estaba viendo un video de antes de irme y yo me decía a mí mismo: ‘si usted supiera todo lo que le espera’ y sí, creo que crezco en cosas que no me imagino; pero que yo me haya dado cuenta, entendí que todos somos como un disco duro en blanco y lo que cambia es lo que van metiendo en su cabeza de acuerdo a la zona en donde nació. Desarrollé la habilidad de supervivencia, de estar en un lugar solo, sin conocer a nadie, donde comer y dormir en un lugar con techo... depende solo de mí, mi inglés medio chueco, pero en estos cuatro meses lo logré así, porque allá solo con inglés, que es vital.

Araya Vlogs saltó en paracaídas en Dubái. Cortesía.

-¿Cómo costeó el viaje?

Todo el viaje es sostenido por YouTube y sí fue costoso, más que yo estaba acostumbrado a los viajes cercanos y baratos, como ir a Colombia por $200 ida y vuelta. En cambio allá, por ejemplo en India, no se puede comprar comida barata porque terminaba intoxicado, entonces tocaba ir a buscar lugares finos. Eso más un hotelito decente y los tours, era mucha plata y así es todos los días. Quizá para una persona que quiera pasear ahí no va a ser igual de caro que para mí, porque yo por el trabajo que hago tenía que contratar a un guía que ande todo el día conmigo, pagar tours privados para no andar atrasando a los demás y otros gastos más.

Araya Vlogs tuvo todo tipo de aventuras en los países que visitó. Cortesía.

-¿Qué viene para usted?

Mentalmente rompí la barrera que había de cruzar el mundo, perdí ese miedo y ahora, yo diría que este es el inicio de conocer el mundo.

-¿Cuántos países ha conocido ya?

Doce países, contando algunos de Centroamérica, Colombia, Estados Unidos y los de este viaje.