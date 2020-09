Mire, Chiricuto, viejo será usted. Yo de mi casa no salgo sin la botellita de alcohol en gel, la mascarilla, la careta y si pudiera me pongo un casco para andar en moto porque esto de la pandemia no es jugando. Imagínese que antes de la pandemia me daba por conocer a muchachos en Tinder y salir con ellos a bailar o tomarnos algo, pero mejor la quité para evitar la tentación, porque es momento de mantener las burbujas y cuidarnos.