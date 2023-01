¿Cómo fue recibir el año trabajando en una cabina de radio?

Bryan Chacón hasta tuvo una sabrosa cena para recibir el año. Cortesía.

Despedir el año viejo y recibir uno nuevo es un momento que la mayoría de personas gusta de disfrutar en casa y en familia, pero ¿cómo es pasar esta fecha trabajando en una cabina de radio?

Eso es lo que viven cada año varios locutores de nuestro país y del mundo, pues cada 31 de diciembre les toca trabajar hasta pasada la medianoche y así acompañar a miles de familias, aunque ellos, por lo general, están solos.

Este, por suerte, no fue el caso del locutor de La Caliente (90. 7 F.M), Bryan Chacón, mejor conocido como “El Guapileño”, quien en su cuarto año despidiendo el año en cabina, contó con la compañía de su familia y de otras personas cercanas que le hicieron el rato más ameno.

Bryan Chacón y su familia pasaron el año nuevo juntos en la cabina de la Caliente. Cortesía.

El locutor estuvo acompañado de su novia Diana, la hija Nicole, la mejor amiga de ella y amigos del locutor como Marcelo Quijano y Yamileth Fernández. También estuvo el locutor de Los 40, Cris Brenes.

“Es el primer año en que me acompañan. Anteriormente, fueron años difíciles, ya que despedir el año en cabina solo y no poder compartir con alguien es bastante gacho, estás enfocado en poner la música, el ambiente para que los que están siguiendo la pasen superbién, no tenés chance de contestar los mensajes que te envían al teléfono personal, la familia está lejos y quisieras tenerlos al lado”, dijo el dj Guapi.

Aseguró que la presencia de sus seres queridos en cabina ayudó a disfrutar más de la experiencia, pues ese calorcito que da la familia es único.

Guapi estuvo en cabina desde las 9 p.m., y hasta pasadas las 3 a.m.

Durante todo ese rato, aparte de programar música, mandar saludos y hacer el conteo regresivo, en el cual medio se perdió, pero logró sacar la faena, tuvo el chance de cenar y compartir con los suyos.

“Marcelo fue el encargado de llevar todo, las ensaladas, carnes a la parrilla y la pasamos muy bien. Fue muy bonito porque no tener el apoyo de alguien es rudo; esta vez fue diferente, tuve muchas pruebas como la pérdida de mi hermano mayor, de mi abuela... que se va sumando y afecta, pero esta vez tuve compañía y eso hace que el momento sea agradable”, afirmó.

Al locutor solo le hicieron falta sus dos hijos para que la velada estuviera completa, espera que en el futuro pueda compartir con ellos un momento tan lindo y especial para él.