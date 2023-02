¿Cómo hace Natalia Rodríguez para viajar tanto? Ella contesta esa pregunta y más

Natalia Rodríguez ya conoce hasta el Disney de París. Cortesía.

Quien es seguidor de la presentadora de Sábado Feliz, Natalia Rodríguez, probablemente, sentirá que ya conoce diferentes países y culturas al verla viajar a cada rato por el mundo.

Más de uno se preguntará cómo hace para ellos también hacerlo; otros se dedicarán a admirar las bellezas que muestra Naty en sus redes y unos cuantos más sacarán conclusiones y dirán que puede porque “se lo regalan todo”.

Para sacar a todos de dudas, compartir experiencias y motivar a las personas a que conozcan todos los rincones del planeta, la bella presentadora y su amigo Enrique Rivas, de la página La Mochila de Kike, lanzarán este jueves la segunda temporada del pódcast Por el mundo con Naty y Kike.

De todo. En esta temporada además del montón de aventuras que contarán, tendrán invitados como Gaby Jiménez, Marcelo Castro y otros más contando sus experiencias. Se podrá escuchar en Spotify, con formato de un capítulo cada semana, además, harán rifas para viajes tanto dentro como fuera del país.

-¿Cómo hace usted para viajar tanto?

Lo primero que hago es escoger un destino, me gustan los exóticos. Esos llevan una logística más grande, hay que investigar sobre la cultura, costumbres, visados. Busco a otros influencers que hayan ido y veo el tema de precios y consejos para ir a ese lugar.

Luego me voy a cotizar boletos, algo importante es que yo no planeo un viaje de un día para otro; por ejemplo, para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México ya empecé a pensarlo. La visa canadiense tiene un proceso y ya estoy con eso. En setiembre voy para Tanzania y ya estoy con los presupuestos; si compro boletos ahorita me van a salir más baratos, algo que me enseñó mi esposo es no ir directo, sino ver las rutas y buscar cada destino por separado y así se ahorra uno dinero. Si se va a Asia o África lo mejor es hacer escala en Europa, pero lo mejor es hacerlo con tiempo.

Por el mundo con Naty y Kike es el pódcast de los dos conocidos viajeros. Cortesía.

Indignación de Natalia Rodríguez la hizo famosa en Qatar

-¿Cómo se acomoda en el tema económico?

Hago un presupuesto de todo y un plan de ahorro de aquí a eso. En mi caso, al ser influencer, hay algunas cosas que puedo conseguir con canjes; de hecho, trabajo con Eve Viajes, que es una agencia en la que me dicen qué me pueden dar, lo mismo con alguna marca que me pide que haga historias en redes sociales y ya ahí se negocia. Yo porque tengo esa oportunidad, pero para otra persona que quizá no, puede planificarlo con más tiempo y sí puede viajar.

-Hay un mito de que todo se le regalan a los influencers, ¿es así?

No, si a mí me lo regalaran no tendría que andar buscando hacer publicaciones, es parte de un trabajo para una marca, que me ayuda a pagar hospedaje o alimentación, pero cuando se viaja se invierte, a menos de que una marca me diga que vaya con ellos, pero yo tengo que hacerme un presupuesto y no pensar en que todo me lo van a regalar. Por ejemplo, está el tema de los seguros de viajeros, que hay que valorarlos, porque uno nunca sabe cuándo le va a pasar algo en otro país. En ropa también hay que gastar por la cultura o las condiciones que uno se encuentre en un lugar.

-¿Cómo hace con el trabajo para poder viajar tanto?

Tengo una bendición que se llama Sábado Feliz, que es por lo que estoy en planilla en el canal, en Qué buena tarde estoy por servicios profesionales; entonces, si voy a viajar nada más aviso y listo. Pero cuando viajo, trato de hacerlo de viernes a martes o miércoles, para poder estar en la grabación de Sábado Feliz, que son los jueves. Si es un viaje largo pido vacaciones, como todo trabajador, pero eso al año lo hago si acaso una vez, los demás me acomodo con los feriados, veo cuando La Teja publica los feriados del año y ahí planifico mis viajes para así no tener que pedir vacaciones.

¡Natalia Rodríguez lo volvió a hacer! Tica deslumbró con su belleza en el Fan Fest de Qatar

-¿Cuál fue el primer viaje que hizo y si fue el que más la impactó?

Cuando cumplí 15 años, mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a Disney. Pero diría que el me abrió el mundo fue cuando fui a China, que es otra cosa, lo mismo Egipto.

Natalia Rodríguez planifica sus viajes con mucho tiempo. Cortesía.

También ha podido conocer por trabajo...

Sí, en VM Latino viajé mucho, con TD Más también me tocó, también estuve en Destinos Internacional, que fui a muchos lugares

-¿Sabe a cuántos países ha ido?

Vieras que no... (Se pone a contar en un mapa) Hasta ahora unos 25, pero hay algunos como Estados Unidos que, de hecho, me ha pasado que en varios países me dicen: ‘jueee’ y me preguntan que por qué viajo tanto. Solo el año pasado fui a Estados 18 veces porque ahí son las escalas.