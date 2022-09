¿Cómo hizo el acosador de Karina Ramos para llegar hasta la puerta de su casa?

Karina Ramos mostró el video de su acosador en frente de la casa. Instagram.

Karina Ramos denunció que su pesadilla con el sujeto que la acosa y la sigue por todo lado no acaba y que incluso llegó hasta la puerta de su casa, en un lujoso condominio ubicado en Curridabat, a pedirle que la abriera.

El hecho sucedió el sábado anterior, a eso de las 11:30 p.m.

Algo que sin duda resulta muy extraño es cómo logró esta persona de apellido Zamora colarse en un lugar que -dentro de sus características- cuenta con seguridad las 24 horas.

Según le contó Ramos a La Teja, esta persona habría aprovechado que en otra de las casas del condominio había una fiesta, que por pura casualidad ( aunque resulte sorprendente) la estaba ofreciendo una persona que se llama Karina, lo cual habría facilitado que esta persona se pudiera meter al lugar.

Una vez dentro nuevamente, aunque sea sorprendente, el tipo habría preguntado que cuál era la casa de la exmiss Costa Rica, lo cual le ayudó a encontrarla.

“Mi mamá me dijo que le dejara abierto para llegar más tarde, pero yo ni loca le dejé abierto porque yo ando toda ‘paniqueada’ (con miedo), una vez que llega, entra y le pongo seguro a la puerta y después empiezan a tocar”.

“Yo al principio le decía que era la lavadora y como seguían, pregunté que quién era y me dijo que era él, sin decir quién, le reconocí la voz porque me ha mandado un montón de audios y no le abrí la puerta... Eran las 11:30 de la noche y tuve que llamar a unos amigos y a la Policía, porque mi mamá y yo estábamos solas. Si ese tipo hubiera llegado un minuto antes, yo le abro la puerta porque mi mamá me había dicho que ya había llegado”, aseguró desde México.

El hombre se fue esposado y durmió en una celda porque a pesar de que no le abrían, no se quiso ir hasta que llegó la Policía.

Karina Ramos tuvo que llevar guardaespaldas a su fiesta de cumpleaños

Karina dice que para su mamá la situación fue más fuerte, pues ella ha llegado a acostumbrarse a saber que hay un tipo que la sigue día y noche.

“Yo ya no siento miedo, a mí lo que me da es rabia porque son demasiadas veces, pero para ella sí fue más traumático”, aseguró.

La exmiss Costa Rica compartió un video en sus redes sociales en donde pide a las autoridades que de verdad la ayuden, porque ya está harta de la situación.

“Yo sabía que acceder a una conciliación en el primer juicio era un error porque él no va a parar, se lo han llevado esposado y aún así sigue escribiéndome... Pero si las autoridades no hacen nada al respecto, es algo que nunca va a parar, yo ya no quiero ni ir al súper ni ir al baño sola”, afirmó.

En la grabación Karina también dio a conocer los audios en los que el sujeto le pide tener relaciones sexuales con él, aduciendo que ya él pagó ( la multa que le impusieron) y que eso le da derecho a estar íntimamente con ella.

Ya presentaron una nueva demanda y ahora están recabando pruebas para un nuevo juicio.

Recordemos que esta persona incluso viajó a México para verla, según contó Ramos hace un tiempo. También, se acercó a su fiesta de cumpleaños y a los diferentes eventos que realiza la modelo.