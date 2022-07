Karina Ramos tuvo que llevar guardaespaldas a su fiesta de cumpleaños

Para celebrar sus 29 años, la guapa modelo y empresaria Karina Ramos invitó este miércoles a estudiantes de su agencia Imagination, a un par de medios de prensa y a los seguidores que quisieran acercarse y compartir con ella antes del día especial (cumple este jueves 14).

Karina Ramos lució espectacular en su fiesta de cumple. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Sin embargo, también tuvo que agregar a la lista a un par de musculosos para que la resguardaran debido al temor que siente por la situación de acoso que enfrenta desde hace varios años y que se repitió en la actividad que se realizó en el mall Oxígeno, en Heredia.

Al evento, que era público, llegó, según contó Karina a La Teja, el sujeto de apellido Zamora que tantas molestias le ha causado.

Ramos señaló que ella tenía más que claro que esa persona iba a acercarse y por eso, contrató seguridad.

Karina Ramos recibió varios regalos de fans y estudiantes de su academia de modelaje. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“Vino hoy (el supuesto acosador) y no se quería ir, llamaron a la policía y él no se quería y es algo que ya sabíamos, por eso ando con seguridad, tenía claro que si hacía esto público, él iba a llegar, entonces pedimos personal de seguridad no porque él sea una persona peligrosa, pero uno no sabe qué puede pasar en cualquier momento. Ya la segunda demanda está interpuesta y ahora toca esperar el segundo juicio”, afirmó.

“Es absurdo perseguir a una persona de esa manera, yo nada más lo vi de reojo y fui a decir a la seguridad, ellos se comunicaron con la gente del mall y ellos nos apoyaron, le bloquearon las entradas y llamaron a la Fuerza Pública; es un tema muy delicado porque a él no le importan las denuncias, los castigos, nada.

Lamentablemente cuando salgo en Costa Rica ya no puedo hacerlo sola por esta situación”. — Karina Ramos, modelo.

Volar.

Otro tema que se tocó con Karina en su celebración de cumpleaños fue el de la supuesta infidelidad que cometió su ahora exnovio Iván Salas, de quien circularon varias imágenes en los últimos días besando a otra mujer.

La presentadora de Telehit afirmó que de momento ella está con la mente puesta únicamente en volar.

Karina Ramos es el ejemplo a seguir de muchos que quieren ser modelos. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“Prefiero no hablar de eso, cada quién sabe de su parte de la historia y yo estoy enfocada en volar demasiado lejos.

La guapa dejó claro que aunque muchas personas piensan que las figuras públicas no sienten ni tienen corazón, ella sí la ha pasado mal por esa y más situaciones.

“Yo me proyecto en mis redes y en mi trabajo como una persona muy segura siempre, así como dije en el Miss Costa Rica (2014) cuando me preguntaron sobre mis gran fortaleza y mi mayor debilidad y contesté que es la misma, que soy una persona tan fuerte, que de tanto aguantar me quiebro, y eso está bien.

“Ya lo he aprendido a manejar pero sí han sido meses complicados porque entre lo del acoso, temas personales, trabajo, estar lejos de la casa, son demasiadas cosas, que me han hecho sentirme como en medio de un tsunami y por primera vez en mi vida, esto ha hecho que sea difícil mantenerme a flote.

Muchas lágrimas

“He pasado muy triste, he llorado mucho y no por lo que la gente ha visto en redes sociales, sino por muchas situaciones que me han desbalanceado, pero no, yo trato de cambiar el chip y pensar en volar. En trabajar y poder darle a mis perros la vida que se merecen es lo que me levanta. La gente inventa, saca conclusiones y saben apenas un uno por ciento de lo que ha pasado”, dijo.

Karina Ramos recibió el cariño de su gente en momentos duros para ella. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“He aprendido a soltar, que eso es muy importante, me ha dado cuenta que lo que viene, van a venir y lo que se va, se va ir, no importa cuánto se aferre a las cosas, las personas o los trabajos, la vida está escrita de cierta manera y tenemos que aprender a fluir, si nos sentimos mal está bien, pero si nos sentimos, hay que disfrutarlo al máximo y disfrutar cada día”, agregó.

A sus 29 añitos, Karina se siente una mujer plena, segura y con ganas de seguir comiéndose al mundo.

“Me tiene muy emocionada el proyecto de Kram, que es una serie de pasarelas que vamos a organizar en Oxígeno, en agosto vienen dos más, mi idea es exponer talento nuevo y que tengan experiencia para que otras personas hagan lo que yo estoy haciendo que es salir de país y seguir sus sueños y yo las veo a ellas y pienso que así era yo, con los mismos miedos, errores y metas”, comentó.

“También quiero hacer más modelaje en México porque estoy enfocada en televisión, me gusta meterme en varios campos, pero no me gusta abarcar todo porque sino uno empieza a fallar en varias cosas, aquí tengo tres empresas, más el canal y el modelaje, tengo que intentar llevar todo bajo control”, añadió la cumpleañera.