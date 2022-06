Karina Ramos denuncia que sujeto la acosa de nuevo en México

Karina Ramos denunció que su acosador intentó ingresar a su condominio en México y que está incumpliendo las medidas cautelares que le impuso un juez. Instagram

La modelo Karina Ramos ya no puede estar tranquila ni en México, donde vive ahora, pues hasta allá llegó el hombre que supuestamente la ha acosado durante varios años.

La exmiss Costa Rica hizo un video en su cuenta de Instagram para contar que a pesar de que el sujeto, de apellido Zamora, ya fue demandado y prometió ante un juez no acercarse más a ella, la sigue buscando por todo lado, al punto de llegar hasta la puerta de su condominio en México.

El año pasado la guapa contó que este muchacho se había inscrito en su academia de modelaje, le escribía mensajes acosadores por medio de perfiles falsos y andaba detrás de ella cada vez que venía de visita al país, razón por la cual tuvo que acudir a los tribunales.

Es por eso que su abogado, Federico Campos lo demandará de nuevo porque está incumpliendo las medidas que le impuso el juez.

“Vamos a proceder con una nueva demanda contra la misma persona que lleva acosándome años. El año pasado, aproximadamente entre julio y agosto, yo hice pública la situación de acoso que estaba viviendo, por parte de una persona que no conozco, que no tengo ni idea de quién es, escribiéndome en redes sociales, que disque que tuvimos una relación, que me ha llegado a buscar a mi trabajo, que intentó alquilar en el lugar donde yo vivo en Costa Rica, etc., ha sido una situación muy cansada”, mencionó.

Ramos asegura que a pesar de que ella ha hecho de todo para ignorarlo, bloquearlo y evitar que se le acerque, nada le ha funcionado.

Hace un mes tuvieron una primera audiencia judicial, para ver si conciliaban, y según explicó, el hombre se comprometió a “no buscarme, no escribirme, no buscarme tampoco por terceros, no abordarme a través de las redes sociales y tampoco presencialmente y claramente él no ha cumplido esto”.



— "Este un mensaje para las demás chicas, si están viviendo una situación similar a ésta de verdad no se lo guarden, hablen y cuénteselo a alguien", Karina Ramos

Llegó a su nuevo apartamento

Karina comentó que la madrugada del sábado la llamaron de la caseta de seguridad del condominio donde vive en Ciudad de México para decirle que un hombre la buscaba y pedía ingresar a su casa porque no tenía dónde pasar la noche.

Además, la modelo mostró imágenes donde se ve al supuesto acosador afuera de su condominio e insistiéndole a la seguridad que lo dejen entrar.

“No puede ser posible que a mí me despierten a las 2 a.m., en mi casa en México diciéndome su acosador está aquí afuera y quiere ingresar, diciéndole a las personas que él se iba a quedar conmigo, pero que su vuelo se atrasó y que yo no le contesto el teléfono y que si le pueden ayudar a entrar al condominio”.

La modelo mostró pruebas del sujeto en las afueras de su casa en México. Instagram

“Venimos finalizando un juicio donde él dice que no tiene la capacidad económica para pagar la indemnización porque hace un año por mi culpa no tiene trabajo, pero sí tiene dinero para comprarse un boleto a México para ir a buscarme a mi apartamento, que no tengo idea cómo se enteró, dónde es, en el lugar donde yo vivo son varias torres y sabe cuál torre es, se quedó ahí afuera en la acera esperando que milagrosamente alguien lo dejara pasar, pero por dicha me avisaron y pudimos llamar a la policía”, denunció.

La modelo agregó que es absurdo que ella tenga que salir con miedo de su casa, andar con guardaespaldas en sus eventos y que ya se siente cansada de esta situación y que por ello, lo demandará de nuevo esta semana y que llegará hasta las últimas consecuencias.

“El acoso no es culpa de la víctima. No es culpa de tu vestimenta, ni de tu actitud. El acoso es culpa del acosador”, publicó la exreina de belleza.