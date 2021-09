(Video) Karina Ramos denuncia a hombre que la acosa desde el 2015

Karina contó que pese a haberlo quemado públicamente el hombre no deja de mandarle mensajes privados. Instagram Karina contó que pese a haberlo quemado públicamente el hombre no deja de mandarle mensajes privados. Instagram

La modelo y exmiss Costa Rica Karina Ramos no fue pura bulla y presentó una denuncia formal contra el hombre que la acosa desde el 2015 personalmente y por medio de las redes sociales.

Según publicó La Nación, desde el 5 de setiembre se tramita en la Fiscalía Adjunta de Pavas una denuncia de Ramos contra un sujeto de 29 años que vive en La Unión de Cartago. Es por el supuesto delito de coacción, estipulado en el artículo 193 del Código Penal.

“Ese artículo contempla penas de hasta dos años de prisión a quien ‘mediante amenazas graves o violencias físicas o morales compeliere a otro hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado’”.

Karina hizo público el caso en julio de este año cuando compartió en sus redes sociales la frustración y el miedo que sentía porque el hombre no la dejaba en paz.

La buscaba en las redes sociales desde diferentes perfiles, se metió a la agencia propiedad de la modelo para estar cerca de ella y ya andaba haciendo trámites para vivir en el mismo condominio que ella.

[ Karina Ramos denuncia y etiqueta a su supuesto acosador ]

“Todo empezó como cualquier persona intensa, que me contestaba cajitas de preguntas unas seis o siete veces, me ponía mensajes y yo lo ignoré. Llegó un punto en que cada vez las cosas que contestaba eran más raras, entonces bloqueo el perfil, a los dos días me aparece otro perfil falso contestando cosas y he bloqueado más de diez cuentas por eso”, dijo.

Luego, en una entrevista con La Teja, Ramos nos contó que ya había puesto la denuncia en el OIJ para ver si la cosa paraba, pero días después contó que el hombre seguía en lo mismo.

“Me dijeron que lo van a notificar para tomar la decisión de poner medidas cautelares, lo que queremos es que si hay otras personas acosadas por él, que vayan a poner la denuncia, eso ayudaría al caso”, comentó cuando la entrevistamos.