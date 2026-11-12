¿Cómo les fue a Debi Nova y Kendall Peña en los Latin Grammy?

Debi Nova competía en la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo con su producción Todo puede convertirse en canción. (Cortesía/Sony Music)

Los ojos de Costa Rica están puestos en Las Vegas, donde dos artistas nacionales buscan dejar en alto el nombre del país en los Latin Grammy 2026. Sin embargo, los primeros reconocimientos entregados tienen a uno ya sin premio y a otro pulseándola todavía.

Debi Nova competía en la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo con su producción “Todo puede convertirse en canción”, pero el galardón terminó en manos del español Alejandro Sanz, quien se impuso con su disco ¿Y ahora qué +?

La noticia se conoció durante la ceremonia Premiere, en la que se entregan varios galardones antes de la gala principal, que se transmite por televisión.

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Pero todavía queda una posibilidad para Costa Rica. Kendall Peña está nominado en la categoría Mejor Nuevo Artista, en la que se enfrenta a otros diez talentos internacionales.

El joven desamparadeño Kendall Peña fue nominado por primera vez en los Latin Grammy. (redes/Instagram)

Entre los nuevos artistas nominados están: Delilah, Fabian, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Dora Sanches, Aria Vega y Zeca Veloso.

Al cierre de esta información, el ganador de esta categoría todavía no se había anunciado, por lo que el cantante nacional sigue dando la pelea y mantiene a sus seguidores pendientes de lo que ocurra en la premiación.

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Kendall lleva varios días en Las Vegas y ha dado varias entrevistas a distintos medios y también ha ofrecido una breve presentación.