¿Cómo sigue Neto Rangel?, esto dice la producción de Mira quién baila

Neto Rangel, participante de Mira quién baila. (redes/Instagram)

La sétima gala de Mira quién baila, dedicada a la música de película, sorprendió a los televidentes no solo por los increíbles transformaciones y coreografías de los participantes, sino también por la ausencia de uno de los favoritos: el DJ brasileño Neto Rangel.

Durante los ensayos de la mañana del domingo, Neto sufrió una lesión en la columna que le impidió presentarse en la pista y causó gran preocupación entre sus compañeros y seguidores.

LEA MÁS: (Video) Neto Rangel llora al anunciar su nueva lesión: “Lo que se viene no es fácil”

La productora de Teletica Formatos, Vivian Peraza, nos confirmó este lunes cómo sigue el “famoso”, luego que en el programa lo presentaran llorando y recibiendo tratamiento vía intravenosa.

“Neto está en su casa desde ayer con medicamento intravenoso, que le aplica una enfermera enviada, especialmente, para desinflamar la parte afectada. Estos días estará en evaluación con el doctor”, dijo la jefa de MQB.

Sigue en competencia

Peraza señaló además que, tras lo conversado con él, esta es una lesión vieja que se le activó tras el esfuerzo muscular y el cansancio acumulado de las últimas horas, pues el sábado debió cumplir con varios compromisos de su empresa de eventos.

“Lo que nos dice es que esto es de ir viéndolo día a día para ver cómo actúa su cuerpo con respecto al medicamento. De momento, él continúa siendo participante del show”, señaló la productora de canal 7.

Así ocurrió la lesión de Neto Rangel durante ensayo de Mira quién baila

Asimismo, agregó que deben de esperar 24 horas para hacerle un nuevo chequeo médico para ser su evolución con los medicamentos.

A pesar de no poder bailar este domingo, Neto mantiene su espíritu de competencia y su compromiso con el programa, confiando en que pronto podrá volver a la pista con toda la energía que lo caracteriza.

Camila Herrera, pareja de Neto Rangel, lo está cuidando bastante. (redes/Instagram)

De hecho, la producción anunció antes de terminar la gala que no habría nominados, salvándolo así de ser uno de los sentenciados esta semana.