¿Cómo sigue Yolanda Andrade?, hermana de la presentadora mexicana habló de su hospitalización

Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia tras recaída de su enfermedad

Por Silvia Núñez
Yolanda Andrade, presentadora mexicana
Yolanda Andrade, presentadora mexicana, tuvo que ser internada en un hospital de emergencia al agravarse su enfermedad. (redes/Instagram)

La preocupación volvió a apoderarse de los seguidores de Yolanda Andrade luego de que en las últimas horas se hiciera viral un video en redes sociales donde se observa a la conductora siendo ingresada a un hospital en camilla, tras sufrir una nueva recaída en su estado de salud.

El material fue difundido por el canal de YouTube En Shock y muestra a Yolanda acostada mientras es trasladada al interior del centro médico. En el fondo del video se escucha la voz de una mujer que dice: “Ahí se la encargamos, gracias”, frase que tocó fibras entre colegas del medio artístico y sus fieles seguidores.

Yolanda Andrade fue ingresada de emergencia al hospital.

Marilé Andrade, hermana menor de la presentadora, conversó con el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien le confirmó que la conductora está hospitalizada desde hace varios días debido a una recaída, pero aclaró que “se está recuperando bien” y que no está en terapia intensiva.

Marilé fue enfática en señalar que su hermana no ha autorizado que se den a conocer más detalles sobre su condición médica.

“Les informamos que Yolanda Andrade está hospitalizada. Hasta donde sabemos, fue una recaída de su enfermedad y la información sigue en desarrollo”, comentó.

Yolanda Andrade, presentadora mexicana
En el canal de YouTube El Show compartieron el video de Yolanda Andrade ingresando al hospital. (redes/Instagram)

En octubre Yolanda regresó a la televisión tras una pausa por salud y, en setiembre, se sinceró sobre dos diagnósticos incurables que enfrenta. En aquel momento confesó que su pronóstico no era alentador, aunque aseguró no tenerle miedo a la muerte.

Yolanda Andrade y su triste confesión sobre su enfermedad

Por su parte, el periodista Jorge Carbajal pidió oraciones y buena vibra para la conductora, asegurando que su cuerpo está muy maltratado tras tantos tratamientos.

