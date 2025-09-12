Actriz Yolanda Andrade reapareció en público tras rumores de que estuvo al borde de la muerte (El Universal/México/GDA/El Universal/México/GDA)

La actriz y conductora mexicana Yolanda Andrade reapareció en público en medio de los rumores sobre su delicado estado de salud, luego de que en semanas anteriores circulara la versión de que estuvo al borde de la muerte.

La presentadora sorprendió al asistir a la misa en honor a Silvia Pinal, celebrada en la Ciudad de México para conmemorar lo que habría sido el cumpleaños 95 de la legendaria actriz, así lo compartió Las Estrellas.

Andrade apareció con un semblante sereno, aunque visiblemente más delgada y con signos de la batalla que enfrenta contra diversos problemas médicos, entre ellos un aneurisma cerebral y una enfermedad degenerativa que ella misma ha reconocido en entrevistas anteriores.

Durante la ceremonia, envió un mensaje lleno de cariño y respeto hacia Silvia Pinal, a quien calificó como un ícono y un ejemplo para varias generaciones de artistas.

La ausencia de Yolanda en los reflectores había generado especulación en redes sociales, donde se hablaba de que la conductora habría atravesado momentos críticos de salud. Su presencia en la misa fue interpretada como una forma de desmentir los rumores más alarmantes y tranquilizar a sus seguidores.