Teleguía Farándula

Actriz Yolanda Andrade reapareció en público tras rumores de que estuvo al borde de la muerte

La actriz Yolanda Andrade reapareció en una misa en honor a Silvia Pinal, tras semanas de rumores sobre su delicado estado de salud

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Yolanda Andrade
Actriz Yolanda Andrade reapareció en público tras rumores de que estuvo al borde de la muerte (El Universal/México/GDA/El Universal/México/GDA)

La actriz y conductora mexicana Yolanda Andrade reapareció en público en medio de los rumores sobre su delicado estado de salud, luego de que en semanas anteriores circulara la versión de que estuvo al borde de la muerte.

La presentadora sorprendió al asistir a la misa en honor a Silvia Pinal, celebrada en la Ciudad de México para conmemorar lo que habría sido el cumpleaños 95 de la legendaria actriz, así lo compartió Las Estrellas.

LEA MÁS: Famosa actriz mexicana Elsa Aguirre preocupa al aparecer conectada a un tanque de oxígeno

Andrade apareció con un semblante sereno, aunque visiblemente más delgada y con signos de la batalla que enfrenta contra diversos problemas médicos, entre ellos un aneurisma cerebral y una enfermedad degenerativa que ella misma ha reconocido en entrevistas anteriores.

Durante la ceremonia, envió un mensaje lleno de cariño y respeto hacia Silvia Pinal, a quien calificó como un ícono y un ejemplo para varias generaciones de artistas.

LEA MÁS: Famosa actriz reveló cómo una pequeña mancha en su espalda terminó siendo un peligroso cáncer

La ausencia de Yolanda en los reflectores había generado especulación en redes sociales, donde se hablaba de que la conductora habría atravesado momentos críticos de salud. Su presencia en la misa fue interpretada como una forma de desmentir los rumores más alarmantes y tranquilizar a sus seguidores.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ActrizYolanda AndradeSilvia Pinal
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.