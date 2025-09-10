Famosa actriz mexicana Elsa Aguirre preocupa al aparecer conectada a un tanque de oxígeno

Elsa Aguirre cumplirá 95años. (Elsa Aguirre/Elsa Aguirre)

La reconocida actriz mexicana Elsa Aguirre, ícono de la época de Oro del cine, causó gran preocupación entre sus seguidores al reaparecer en redes sociales conectada a un tanque oxígeno.

La artista, que cumplirá 95 años el próximo 25 de setiembre, compartió un mensaje lleno de serenidad, en el que expresó: “Para platicarles lo más que yo pueda de aquí hasta que me vaya”.



La imagen difundida en su cuenta oficial generó cientos de comentarios de apoyo y cariño, pues Aguirre es considerada una de las grandes leyendas vivas del cine mexicano.

Según el medio El Universal de México, la actriz recientemente inauguró su página de Facebook pues quiere mantenerse cerca de sus fans, compartiendo sus vivencias y reflexiones hasta su último día y, a pesar de que está con asistencia de oxígeno, se muestra con un buen semblante y positiva para hablar de su trayectoria y sabiduría.

Conmovida, la actriz compartió que en su juventud muchas veces no tenía claridad “ni de dónde estaba parada”, pero que hoy, a las puertas de cumplir 95 años, aprecia cada logro y cada vivencia que la vida le ha puesto en el camino.

Desde hace más de cuatro décadas vive en Cuernavaca, lugar donde espera cerrar este ciclo de vida, confiada en que la existencia continuará en otro plano. Su mensaje a sus seguidores fue directo: siempre hay espacio para transformarse, una lección que ha marcado su desarrollo personal y espiritual.

Aguirre también recordó la influencia de un gurú que la motivó a cuidar más su cuerpo, lo que la llevó a dejar atrás los hábitos dañinos, convertirse en vegetariana y practicar yoga desde hace muchos años. “Hay miles de posibilidades”, afirmó, convencida de que la vida siempre ofrece oportunidades para reinventarse, sin importar la edad.

Aguirre, recordada por su papel junto a Pedro Infante, en Cuidado con el amor, y por haber deslumbrado con su incomparable belleza en las pantallas de la época de oro, enfrenta desde enero de 2025 algunos problemas de salud que incluso le impidieron asistir al funeral de su hermana, Alma Rosa Aguirre, quien murió a los 95 años en La Casa del Actor, en la Ciudad de México.

Las dos hermanas, con rostros inconfundibles, alcanzaron la fama tras ganar un certamen de belleza que les abrió las puertas a una carrera que dejó huella en la historia del cine mexicano. Hoy, Elsa Aguirre, conectada a oxígeno pero con la entereza que siempre la ha caracterizado, busca transmitir a su público un mensaje de vida, esperanza y resiliencia.