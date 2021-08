Compa dice que Romario no fue a mundial por meterse con una azafata antes un partido

Vampeta cantó a su tortero excompañero. Jovenpam.br Vampeta cantó a su tortero excompañero. Jovenpam.br

El exjugador brasileño Vampeta contó una de las historias que más polémica han causado en la historia del fútbol brasileño. La de Romario y su continuidad en la selección.

El exvolante del Corinthians, Fluminense y Flamengo contó, en una entrevista con el creador de contenido “Podpah” en su canal de Youtube, que el pequeño exdelantero quedó fuera del Mundial de Corea y Japón 2002 por haber tenido sexo con una azafata durante la concentración para un partido contra Uruguay en 2001.

Según Vampeta, la historia sucedió antes del partido contra la Celeste, en Montevideo, programado para el 1 de julio de 2001.

En ese momento, Brasil perdió 1-0 y se encontraba en una situación difícil en la clasificación, a falta de solo cinco juegos para el final de la eliminatoria. Ese día Romario jugó los 90 minutos, no hizo gol y casi ni tocó la bola.

“Dicen en malas palabras que se ‘comió’ a la azafata. Dicen que a la azafata le dio algo antes del partido contra Uruguay en el hotel”, dijo Vampeta en el programa.

“Felipão (el técnico) se enteró. Los guardias de seguridad dijeron que Romario se escapó y estaba en la habitación con la azafata. Yo no estaba en ese juego”, declaró Vampeta, recordando también que el delantero centro tuvo una actuación mediocre en el clásico. “Y en el campo Romario no tomó la pelota”.

Vampeta dijo que después de esa torta Luis Felipe Scolari fletó al goleador.

Esta historia ya había sido repetida en otras épocas y desmentida por personajes importantes de la selección, entre ellos el propio Romario.

“Felipão creyó eso, pero no lo hizo. Si me quedé fuera de la Copa por eso, perdí dos veces. No fui a la Copa y no me comí a la azafata, que era la chica más sexy”, dijo Romario en entrevista al diario “O Globo” en 2010.