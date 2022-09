Compañero de Keyla en canal 7 al ver foto de ella: “Dioooos mío”

La presentadora Keyla Sánchez sabe que tiene atributos de sobra y los muestra en las redes sociales con frecuencia. Es guapa, y lo sabe.

Cuando publica alguna fotografía en la que sale muy sexy, sus seguidores lo agradecen y se deshacen en piropos.

“Bella”, “guapa”, “te ves espectacularmente bella”, “muy hermosa”, son algunos de los comentarios que le ponen a menudo; otros recurren a los emojis y reaccionan con caritas de ojos enamorados, llamas, corazones, besos y flores.

Seguidor a Keyla Sánchez: “Agarró mucho, más bien...”

Es probable que Keyla no conozca a muchos de ellos, por eso muy curioso ver entre quienes reaccionaron a una imagen muy (¡muy!) sensual al periodista Pablo Campos, del espacio Calle 7 --o sea, compañero de Keyla-- escribir “Dioooo mío”.

Para Pablo, como para muchos más, la imagen no pasó inadvertida.

Pablo fue al grano con el mensaje. Intagram

Eso sí, el mensaje del periodista fue muy corto en comparación con el de un seguidor de Keyla, que escribió: “Princesa de ojos hermosos, no sabes cuánto sufro pues aún no entiendo por qué me alejas de tu corazón y de tu lado sin razón.

“Sólo quiero estar a tu lado y mostrarte quien soy y que con el tiempo me des todo tu amor sin ninguna condición. Princesa sólo déja que a diario yo te pueda hacer sonreír; que cada mañana al despertar estés a mi lado y decirte cuanto te amo, dame la oportunidad de ser parte de tu vida, alegrarte el alma y conquistar tú más hermosa sonrisa día a día. Sólo una oportunidad te pido para empezar una nueva vida, sólo eso princesa bella, sólo eso amada mía…”.

La docena más sexy de Keyla Sánchez