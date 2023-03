Compañeros de Lussania Víquez se solidarizaron con ella

Lussania Víquez anunció hace unos días que será mamá de gemelos. Cortesía (Fotografía de Facebook)

La presentadora Lussania Víquez nunca se había sentido tan chineada y consentida desde que se dio cuenta que estaba embarazada y de gemelos.

Ella aún sigue asistiendo a Informe 11 Las Historias cada noche, pero llega en zapatos bajos para evitar el cansancio y cualquier inconveniente por su estado.

Sin embargo, sus compañeros camarógrafos y asistentes de Repretel suelen chinearla mucho, así que le ponen los zapatos para que no tenga que agacharse y en los comerciales le acercan una silla para que descanse.

Así de grande ya va la pancita de embarazo de la presentadora. Instagram

Lu mostró a través de un divertido video lo mucho que ellos la chinean y lo solidarios que se han vuelto con ella.

“Les quería contar lo que sucede aquí detrás de cámaras, mis compañeros son muy solidarios y cuando me ven llegar me dicen: ‘Lu aquí le ayudamos con los zapatos y todo por el tema de la pancita, pero son tan, pero tan solidarios que me dijeron: ‘Lucy usted no está sola con la pancita’ y vean...”, dijo antes de mostrar a dos de sus compañeros enseñando su panza.

Lussania Víquez muestra su pancita

Los camarógrafos Roberto Mendieta y Michael Conejo como parte del vacilón hicieron igual que ella como si estuvieran chineando su pancita, pero no de embarazo sino de lo bien alimentados que están.

La conductora ya tiene cuatro meses de embarazo y sus bebitos estarían para nacer a finales de julio o principios de agosto.