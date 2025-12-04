Farándula

Comunicador muere en pleno programa en vivo al que fue invitado

Mario Ureña, invitado de El Café de Diario 55, murió en directo tras desplomarse durante la transmisión

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El comunicador y dirigente gremial Mario Ureña falleció en plena transmisión del programa El Café de Diario 55, tras desplomarse en vivo ante la sorpresa del presentador y panelistas

Comunicador muere en pleno programa en vivo al que fue invitado
Mario Ureña, invitado de El Café de Diario 55, era comunicador y dirigente gremial. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

Según People, la muerte del comunicador y dirigente de transportes, Mario Ureña, se dio durante la transmisión en vivo del programa El Café de Diario 55, emitido por Super TV 55, en Santiago, República Dominicana.

LEA MÁS: Revelan fotos de la isla de Jeffrey Epstein: Lo que hallaron escrito en una pizarra causa escalofríos

El invitado se desplomó durante la transmisión

El suceso ocurrió la mañana del miércoles 3 de diciembre, cuando el presentador compartía información con la audiencia y, de manera repentina, Ureña se desplomó frente a las cámaras. La reacción inmediata del equipo provocó que el canal interrumpiera la emisión debido a la gravedad de la situación.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, Ureña murió en el lugar. Medios locales señalaron que habría sufrido un infarto fulminante, aunque las autoridades no han detallado más información sobre su condición previa.

LEA MÁS: INCREÍBLE: La NASA halla “chicle espacial” en un asteroide y cambia lo que sabíamos

Las imágenes sensibles, que no vamos a compartir por respeto, circularon en redes sociales y se viralizaron, generando impacto entre usuarios y espectadores del programa, quienes expresaron consternación por el fallecimiento en directo.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
República DominicanaMario UreñaComunicadorEl Café DiarioNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.