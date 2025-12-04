Comunicador muere en pleno programa en vivo al que fue invitado

El comunicador y dirigente gremial Mario Ureña falleció en plena transmisión del programa El Café de Diario 55, tras desplomarse en vivo ante la sorpresa del presentador y panelistas

Mario Ureña, invitado de El Café de Diario 55, era comunicador y dirigente gremial. (Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

Según People, la muerte del comunicador y dirigente de transportes, Mario Ureña, se dio durante la transmisión en vivo del programa El Café de Diario 55, emitido por Super TV 55, en Santiago, República Dominicana.

El invitado se desplomó durante la transmisión

El suceso ocurrió la mañana del miércoles 3 de diciembre, cuando el presentador compartía información con la audiencia y, de manera repentina, Ureña se desplomó frente a las cámaras. La reacción inmediata del equipo provocó que el canal interrumpiera la emisión debido a la gravedad de la situación.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, Ureña murió en el lugar. Medios locales señalaron que habría sufrido un infarto fulminante, aunque las autoridades no han detallado más información sobre su condición previa.

Las imágenes sensibles, que no vamos a compartir por respeto, circularon en redes sociales y se viralizaron, generando impacto entre usuarios y espectadores del programa, quienes expresaron consternación por el fallecimiento en directo.

Nota realizada con ayuda de IA