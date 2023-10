Con un filoso mensaje, James Angulo puso en su lugar a quienes lo critican por Nace una estrella

James Angulo cantó "El recuento de los daños", de Gloria Trevi, una de sus artistas favoritas. (Lilly Arce Robles.)

El traspié que sufrió el domingo en la sexta gala de Nace una estrella, desembocó en mensajes de todo tipo para el participante James Angulo.

Aunque asegura que la mayoría de gente le ha dicho cosas positivas en redes sociales, el cantante mencionó que ha recibido unos mensajes que no le han gustado para nada y eso dio pie a una filosa publicación.

LEA MÁS: Llorar le jugó una mala pasada al paveño James Angulo en Nace una estrella

James aprovechó la visita que hizo este martes al Liceo de Pavas, donde estudia, para hablar del encuentro que tuvo con personas muy especiales para él y, de una vez, puso en su lugar a quienes lo critican.

El artista, quien se posicionó desde el inicio de Nace una estrella como uno de los favoritos del público, agradeció “los bellos comentarios” de sus “seguidores preciosos”, y en seguida le tiró a sus detractores.

“Hay personas con mente podrida que hablan por hablar y que le hacen daño a las demás personas. Solo quiero que ustedes (haters) entiendan que lo que ustedes me dicen me hace más fuerte”, escribió James en Instagram.

James Angulo llegó a su colegio con queque y todo y contó en su Instagram sobre lo feliz que lo hizo esa visita. (Instagram)

Después contó del reencuentro especial que vivió este martes al visitar el lugar donde está su esencia como persona y donde llegó con queque y todo.

LEA MÁS: Participante de Nace una estrella mostró su curiosa colección de Barbie

“(Este es un lugar) donde me aman, me quieren con pureza y amor; donde la envidia no existe, tan solo abrazos y cariño: mi querido colegio, la parte que para mí es especial”, mencionó con algunas fotografías junto a sus compañeros y profesores.

James había contado a La Teja que él está en un programa especial del Ministerio de Educación Pública porque tiene déficit atencional y este martes mostró a sus compañeros, de quienes dijo son jóvenes con diferentes capacidades cognitivas, pero con muchos sueños y talentos.

“Parte de representar a Costa Rica, mi bello país, también es representar a estos chicos que como yo muchas veces somos subestimados, pero somos muy capaces de nuestros sueños”, finalizó el joven, de 19 años.

James Angulo aprovechó y se sacó una foto con sus profesores del Liceo de Pavas. (Instagram)

LEA MÁS: James Angulo tiene a Pavas de cabeza por su participación en Nace una estrella

James ha destacado muchísimo en Nace una estrella por sus calidades vocal e interpretativa; sin embargo, el domingo se emocionó muchísimo, al borde las lágrimas, y eso le pasó la factura en la calificación final.