Concierto de Ana Gabriel no inició como todos esperaban; esto pasó en los primeros minutos del show

El inicio del concierto de Ana Gabriel, en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, sufrió un traspié en los primeros minutos, que obligó incluso a dejar el recinto en tinieblas.

Un error en la comunicación y el sonido de la artista obligó a la producción a pausar el show por unos minutos mientras se solucionaba el problema.

Ana Gabriel salió al escenario pasadas las 7 de la noche. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

Ana Gabriel permaneció en el escenario mientras su equipo corría a resolver el sorpresivo inconveniente, que en los primeros minutos desesperó a los asistentes y algunos hasta silbaron.

Tras minutos de impaciencia y lograr resolver el tema, las luces del escenario se encendieron de nuevo. Ana Gabriel expresó que los errores humanos siempre pueden suceder en shows en vivo.

Luego explicó qué fue lo que pasó. Mencionó que dejó de recibir comunicación con su equipo, pues los dejó de escuchar.

Eso sí, libró de toda culpa a la productora One –encargada del concierto– y dijo que los responsables de lo sucedido fue su propia producción.

“Desconectaron mi equipo (de sonido) pero sé que tampoco ustedes me estaban escuchando”, afirmó cuando retornó “al aire”.

Las luces del escenario se apagaron en los primeros minutos del concierto de Ana Gabriel por un problema con su sonido. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

“Ahora por fin puedo decir: ‘Costa Rica’”, expresó. “Los tiempos de Dios son perfectos y aquí estoy. Ya se arregló el asunto. Espero que la espera haya valido la pena. Yo voy a poner lo mío, voy a luchar en cada canción para que ustedes sean inmensamente felices”, dijo.