Exfinalista de Nace una estrella se lleva todos los aplausos en concierto de Ana Gabriel, en Parque Viva

La exfinalista de Nace una estrella (NUE), Franciny Castillo, se robó los aplausos de miles de personas que llegaron este sábado al Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva a disfrutar del concierto de Ana Gabriel.

Castillo fue la telonera que la productora One, encargada del show de Ana Gabriel en el país, fichó para calentar al público previo a que la azteca saliera a escena con su espectáculo “Claro de Luna Tour”.

Franciny Castillo se llevó los aplausos en la previa del concierto de Ana Gabriel

Franciny participó en la más reciente edición del concurso de canto de Teletica, que se transmitió este 2025, y aunque quedó de tercer lugar fue una de las cantantes que más impresionó al jurado y al público del reality de canto de canal 7.

La vecina de Paraíso de Cartago, de 28 años, salió al escenario a las 6 de la tarde y durante media hora demostró porqué fue una de las favoritas del programa original de Teletica Formatos.

Castillo salió con la pieza ranchera “Volver, volver”, desatando la locura de un Parque Viva que se rindió a su voz.

Franciny Castillo se echó a la bolsa al público que llevó a ver a Ana Gabriel. ( Manuel Herrea F./Manuel Herrera F.)

“Es un placer y un honor estar aquí. Gracias a todos ustedes. Ana Gabriela es uno de mis ídolos y estoy muy emocionada y contenta. Gracias por este recibimiento tan lindo, porque soy tica.

“Muchas gracias, jamás pensé que fueran así conmigo”, dijo Franciny mientras la gente le empezó a corear por “otra, otra, otra”.

Franciny Castillo demostró porque fue una de las favoritas de Nace una estrella. ( Manuel Herrea F./Manuel Herrera F.)

Pasados por agua

Las horas previas al concierto de Ana Gabriel estuvieron pasadas por agua, pero eso no fue excusa para los fans de la intérprete de “Simplemente amigos”, principalmente quienes estuvieron en la localidad general.

Como la lluvia no mermó hasta entrada la noche, los fans que estaban a la intemperie esperaron vistiendo capas para no mojarse, aunque para ellos todo valió la pena con tal de ver a su artista favorita.

Ana Gabriel se presentó por primera vez en Costa Rica el 28 de mayo del 2017, también en el anfiteatro del multiparque de La Guácima de Alajuela.

Miles de personas llegaron a ver a Ana Gabriel. ( Manuel Herrea F./Manuel Herrera F.)

La cantante, quien en diciembre cumplirá 70 años, destaca por escribir y cantar música a los más tristes, despechados y envenenados por el amor.