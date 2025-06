¿Se siente Franciny Castillo ganadora de Nace una estrella? Esto nos respondió la cartaginesa

08/06/2025. Nace Una estrella. Gala #9. Estudio Marco Picado, San Jose. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La sétima temporada de Nace una estrella se acerca a su gran final y una que pinta como favorita para ganar el programa es Franciny Castillo, quien siempre ha permanecido arriba en la tabla de puntuación.

Aunque en esta novena gala no quedó en el primer lugar, pues hubo un empate entre Yeris Lobo y Rosmery Navarro, en sus dos presentaciones fue bastante halagada por el jurado y aplaudida por el público, pero ¿se siente desde ya ganadora la cartaginesa?

LEA MÁS: Video) Franciny Castillo hizo llorar a jueces de Nace una estrella y tuvo nota perfecta

La vecina de Paraíso, de Cartago, conversó con La Teja sobre ese pensamiento que tienen muchos seguidores del programa al ver que cada domingo es una de las que mejor canta.

“Siempre que hay una gala pienso que me voy a ir o que me puedo ir, y es la realidad, entonces siempre me trato de esforzar muchísimo, por tratar de estar arriba, pero a veces los demás también tienen su talento, tienen su esfuerzo recompensado y esto es así”, mencionó.

Franciny cantó junto a Yeris Lobo en la novena gala que también debían interpretar un tema a dúo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La joven, de 28 años, aclaró si en verdad se siente favorita por estar siempre arriba en las puntuaciones a tan solo tres domingos de la gran final.

“No, jamás, es esfuerzo, favoritismo no. O sea, es como Yeris y Rousita que quedaron en primer lugar, eso no es favoritismo, es esfuerzo, sacrificio y trabajo constante. Yo viajo cuatro horas al día para venir aquí a ensayar. Además de llegar a mi casa a ensayar y eso es esfuerzo de todos nosotros”, dijo.

LEA MÁS: Franciny Castillo pasó de cantar en el coro de iglesia a cumplir su sueño en Nace una estrella

Franciny recalcó que cada semana le pone muchas ganas para hacer de su presentación la mejor de todas y que simplemente, ese sacrificio que hace día con día se ve recompensado al finalizar cada gala.

“Cada gala representa esfuerzo y sacrificio, siempre sabiendo que los demás son talentosos y que también van por lo mismo que uno, que es esforzarse y llegar al primer lugar. Yo seguiré esforzándome igual y respetando el talento de los demás”, agregó.

La cartaginés siempre recibe buenas calificaciones de los jueces. (Lilly Arce/lilly arce)

En cuanto a los comentarios de los jueces, quienes hasta han dicho que ella es la que mejor canta y ya ni correcciones le hacen, aseguró que siempre trata de “agarrar lo positivo y también las críticas constructivas”, para mejorar gala con gala.

La final de Nace una estrella será el domingo 29 de junio y el primer lugar se ganará la suma de 15 mil dólares en la categoría de adultos y $7.500 en la categoría infantil.