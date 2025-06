(Video) Franciny Castillo hizo llorar a jueces de Nace una estrella y tuvo nota perfecta

Franciny Castillo se lució con una canción de Myriam Hernández (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Franciny Castillo se lució una complicada pieza de Myriam Hernández que le valió una nota perfecta en gala de Nace una estrella.

La vecina de Paraíso de Cartago tuvo el difícil reto de interpretar el tema “Herida” de la jueza chilena y no le quedó grande, porque se llevó una nota perfecta de 40 puntos, se segunda después de los 30 puntos que recibió su dueto con Jeff On.

LEA MÁS: Jafet Jerez casi sufre un “mini infarto” tras una llamada inesperada

“Qué emoción, estaba muy nerviosa y te vi emocionada y me emocioné yo también. Me recordé cuando un 25 de julio escribí esta canción por algo que me estaba sucediendo y pensé que increíble que yo la escribí y hoy la veo a esta niña maravillosa. Me fascinó, tu interpretación, tu voz, el arreglo y todo. Gracias por cantarla”, dijo emocionada.

Al final, tanto Myriam como la participante terminaron llorando de emoción.

“Esto es magia, esto es mucha magia y, de verdad, gracias”, agregó Debi Nova.

LEA MÁS: Pequeños exparticipantes de Nace una estrella crecieron; vea cómo están y a qué se dedican