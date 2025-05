Pequeños exparticipantes de Nace una estrella crecieron; vea cómo están y a qué se dedican

Ya pasaron dos años desde que brillaron en Nace una estrella y hoy esos niños ya no son los mismos; crecieron, cambiaron y algunos incluso ya encontraron su vocación.

En una entrevista exclusiva que tuvieron con La Teja, nos contaron en qué están ahora los talentos que marcaron la temporada 2023 en el famoso programa de canto.

Y es que recordemos que el pasado 18 de mayo la producción de Teletica unió a los exparticipantes de la temporada seis con las nuevas figuras que se estrenaron el pasado 6 de abril, en la temporada 7. Quienes más llamaron la atención fueron los exparticipantes pequeños, ya que a algunos no se les reconoció; incluso cambiaron sus voces.

Al primero que nos topamos en el estudio, Marco Picado, fue a Lucas Guerrero, quien en todo momento se robó miradas, pues andaba con un traje entero y muy muy sonriente.

Lucas Guerrero cuando participó en Nace una estrella. (MAYELA LOPEZ)

El pequeño, quien ahora tiene 10 años, nos reveló que ha estado en una academia de canto con su abuelita y lo contratan mucho para actividades.

“Voy a todo tipo de actividades. También estoy en Universal Kids, un coro de niños que canta música de Navidad, y también he cantado con Los Tenores”, contó.

Lucas Guerrero es todo un artista. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Lucas Guerrero en Nace una estrella 2025. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

El cautivador Lucas es todo un empresario en la música y como quedó en el tercer lugar en el programa y se ganó su platita, aprovechó para invertir su premio en juguetes y ahorros.

“Recuerdo que me compré un parlante y un micrófono que necesitaba”, agregó.

Cuando lo contratan canta de todo, pero que su favorito es la música mariachi.

“Por lo general, la gente me contrata los sábados o domingos, y cuando tengo conciertos entre semana, voy después de la escuela; si no, a veces le pido un permiso a la profesora”, detalló.

Lucas expresó que en la escuela le va puros dieces y más bien se prepara porque antes que salgan a vacaciones, tiene exámenes.

Por su parte, a Jeremy Solís, ganador de la categoría de niños, lo vimos muy alto, y nos contó que estaba feliz de estar en el programa.

Jeremy Solís, cuando estaba en Nace una estrella. (Lilly Arce)

“Este año cumplo 16 años, en diciembre. He crecido tanto que los participantes y la producción en general me han dicho que he cambiado, que estoy muy alto y más guapo”, agregó.

Jeremy Solís está muy cambiado. (Lilly Arce/LILLYARCE)

Jeremy antes del programa la vio fea, ya que se puso frenillos y tuvo que acudir a donde su odontóloga porque se le arrancó uno de sus brackets por andar comiendo carne.

A Solís le preguntamos por su papito, quien tenía un permiso sin goce de salario mientras en su momento él estaba en el programa para apoyarlo y llevarlo a donde necesitara.

“Mi papá ahora trabaja independiente, y hace arreglos de electricidad, portones, cámaras, entre otros, mientras que yo voy a presentaciones de canto donde me llamen. Para mí es un trabajo con lo que me ayudo; a veces lo voy guardando, invierto en mi familia y me compro cosas para mí”, contó.

Solís ya está en tercero del cole y sabe balancear muy bien los estudios y el trabajo.

Por otro lado, nos topamos con Maykol Cordero, quien expresó que se sentía feliz de haber regresado a Canal 7.

“Varios de los exparticipantes con los que estuve cuando llegué no me reconocieron, me dijeron que me había cambiado la cara, incluso la voz”, agregó.

Cordero, quien ahora está en el colegio, confesó que el tiempo ha pasado muy rápido y nos confesó que ha estado trabajando duro.

Maykol Cordero sacó una canción nueva. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

“Ahorita tengo tres meses intensivos de llevar clases de guitarra; también he estado tocando piano y recibiendo clases de canto lírico, y bueno, ya hice mi primer sencillo (Si pudieras volar) y tengo el segundo en producción”, agregó.

Así llegó Maykol Cordero a Nace una estrella. (Albert Marín)

Maykol dijo que las personas que lo han escuchado desde el programa lo pueden escuchar en las plataformas digitales y expresó que el tema ya se puede solicitar en la radio.

Mariser Picado le contó a La Teja que después del programa se le abrieron muchas puertas; de hecho, ganó un casting y le dieron el papel de Grettel en una obra llamada Hanzel y Grettel.

Mariser Picado cuando estuvo en Nace una estrella en el 2023. (MAYELA LOPEZ)

“Ser cantante y actriz no es cansado y sobre todo cuando uno lo hace con amor”, comentó la jovencita, quien andaba con su fiel compañera, Tutti, una tortuguita de cinco años.

Tutti la tortuga de Mariser. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Mariser este año entró al colegio. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

También canta en actividades y hasta en funerales, que son una de las cosas más difíciles que le tocan hacer.

“Pero también es trabajo cantar en funerales; eso me da mucho sentimiento; a veces hasta se me salen las lágrimas”, comentó.

Este año inició el colegio y le va muy bien.

“No veo ninguna materia difícil, todo ha sido muy fácil”, confesó.

Por último, hablamos con Amanda Alonso, vecina de Heredia, a quien al igual que Mariser, la contratan para hacer shows.

“Solo el hecho de haber pasado por Nace una estrella le da a uno mucha presencia en el escenario; los nervios ya uno los controla y la manera de desenvolverse y relacionarse con el público”, detalló.

Amanda Alonso estuvo en Nace una estrella en el 2023. (RandallRodriguezPicado)

La joven contó que este año cumple 15 años y confesó que aún no sabe si va a realizar una fiesta.

“Si hago fiesta, los invitaría a todos porque con todos me llevo bien, más con Vivi Juárez, porque desde el día uno hicimos clic”, concluyó.