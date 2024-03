Concierto de Karol G: Estilistas al aire libre le pegaron una salvada a pezeteña

Kembly Hidalgo se alistó en La Sabana gracias a que la estilista Francinny Quirós llevó su salón de belleza al parque metropolitano. (Manuel Herrera F)

Una vecina de Pérez Zeledón salió la madrugada de este sábado rumbo al Estadio Nacional para asistir al concierto de Karol G.

Venía glamurosamente vestida y con algo de maquillaje para arreglarse y ponerse a tono con el show, mientras hacía las largas filas para entrar al coloso de La Sabana.

Con lo que no contó Kembly Hidalgo fue que en medio parque La Sabana y al aire libre se iba a encontrar un salón de belleza improvisado donde se puso más guapa de lo que había pensado para ver a la Bichota.

“Me traje unas cositas en mi jacket para alistarme en la fila, pero me encontré con la asistencia de ellas y no lo pensé dos veces. Necesitaba hacerme todo: peinarme, maquillarme, así que apenas vi esta opción me vine a alistar aquí, ellas me hicieron todo”, contó.

Hidalgo estaba sentada en un banco amarillo que las estilistas Francinny Rojas y María José Cordero instalaron en medio de los árboles de La Sabana para que todo el mundo tuviera opción de llegar bien identificadas con Karol G.

La idea de las profesionales era ayudar a personas que, como Kembly, necesitarían trabajitos de última hora para estar en todas en el show de la intérprete de “Mañana será bonito”.

El Dj colombiano, Agudelo, fue el telonero del show de Karol G. (Jorge Navarro para La Nación)

“Dije que había chiquillas que iban a llegar del trabajo o que después de estar tantas horas esperando, necesitaban hacer retoques a sus maquillajes, entonces improvisamos aquí con unos bancos y unas cositas, pero el domingo tenemos pensado llegar más temprano y venir mejor preparadas”, comentó María José, quien fue la de la idea de sacar el salón que tienen en La Isla de Moravia y llevarlo a domicilio a los fans de Karol G.

El servicio lo ofrecieron a precios muy cómodos que oscilaron entre los 2.500 y los 5 mil colones, para atraer a la clientela.

A Kembly le hicieron trenzas en su cabello y un maquillaje en el que los colores rosas y los brillos, no pudieron faltar.