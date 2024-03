Concierto de Karol G: Locutor tico cuenta cómo la Bichota le sacó el menudo con un lindo gesto

El locutor Christopher Brenes, de Los 40, tuvo la oportunidad de compartir con Karol G cuando apenas iniciaba su carrera.

Karol G se presentará este sábado y domingo en el Estadio Nacional como parte de su nuevo tour “Mañana será bonito” ante más de 60 mil personas.

En el país hay un locutor que le guarda gran cariño a la colombiana y hasta tiene dos fotos de ella cuando apenas estaba iniciando su carrera.

La Bichota vino por primera vez en el 2017 a hacer gira de promoción de su tema “Hello”, cuando casi no era tan conocida.

Tres años después regresó cuando su tema “Tusa” se volvió un hit mundial y se presentó en el Festival Picnic.

En esas dos ocasiones el locutor Christopher Brenes, de la emisora Los 40, tuvo la oportunidad de compartir con ella y, según dijo, le impresionó mucho la humildad de la artista, quien se acordó de él y del equipo tico de su disquera cuando vino en el 2020.

Cuando "La bichota" vino al festival Picnic 2020 la volvió a entrevistar.

De hecho, el equipo de la disquera tuvo que llevarla la primera vez a un centro comercial a comprar ropa para la gira de medios y al volverlos a ver en Picnic se acordó y les agradeció por el gesto.

“La primera vez que vino nadie la conocía, vino con la gente de la disquera y en la emisora le entregamos un disco, un reconocimiento, y me tomé una fotografía con ella, recuerdo que le dije en el parqueo: ‘esta foto en algún momento va a ser recordada porque vas a llegar a ser una gran artista’.

“En el 2020, mientras estoy cubriendo el Picnic desde la cabina de la radio, haciendo pases, el director de la radio me llama y me dice: ‘mae, a las 6 p. m. te espera Karol G y vas a ser el único que la va a entrevistar’, y cuando llegamos al hotel ella muy gentilmente se acordó de las caras de nosotros y eso me impresionó mucho”, recordó Brenes.

Cris Brenes contó que Karol G se acordó de él cuando la entrevistó por segunda vez.

El ahora coordinador de programación de Los 40 mencionó que esta vez no va poder entrevistarla de nuevo, pero que el domingo irá a verla como un fan más.