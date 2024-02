Concierto de Luis Miguel: Así está el ambiente previo a la salida del “Sol de México”

Luis Miguel se presentará este jueves por la noche en el Estadio Nacional.

La espera terminó para muchos seguidores de Luis Miguel quienes ansiaban que llegara el jueves 8 de febrero.

Desde la madrugada de este jueves, decenas de personas están haciendo fila en las afueras del Estadio Nacional para ver al “Sol de México”.

Antes de que abrieran las puertas del recinto, minutos después de las 4 de la tarde, la fila para el área de gramilla de pie superaba los 200 metros y cada vez se iba haciendo más grande.

Así va la fila en el concierto de Luis Miguel

Unos de los primeros en llegar fueron los miembros del club de fans del artista, quienes llegaron muy bien identificados y con algunos distintivos para repartir entre los asistentes para que los usaran en cada canción.

Por ejemplo, repartieron lentes oscuros para cuando cante “Cuando calienta el sol” o bien un pañuelo típico para que lo muestren cuando interprete “La Incondicional”.

LEA MÁS: ¿Está su favorita? Estas son las canciones con las que Luis Miguel encantará a los ticos este jueves

Así está el ambiente previo al concierto de Luis Miguel

Estas son solo algunas de las curiosidades que se han vivido en esta previa a la salida de Luis Miguel al escenario.

El evento está para iniciar a las 7 p.m., según informó la productora One, no habrá telonero para que se llegue temprano y no se pierda ni una sola canción de este artistazo.