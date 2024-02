¿Está su favorita? Estas son las canciones con las que Luis Miguel encantará a los ticos este jueves

Luis Miguel se unirá con miles de ticos para cantar 25 canciones aproximadamente (JAVIER TORRES/AFP)

Este jueves, el cantante mexicano Luis Miguel se presentará una vez más ante su público tico y cantará sus mejores temas.

El Sol de México está de regreso en Costa Rica y más que listo para poner a soñar, gritar, cantar y bailar a miles de personas que están ilusionadas por verlo en el escenario, donde interpretará sus grandes éxitos.

A pesar de que no ha dado una lista oficial de canciones, sí ha mantenido la misma base en cada concierto desde el 2023, cuando empezó el tour.

En todos los shows ha manejado un promedio de 25 canciones, donde por lo general “¿Será que no me amas?” es la encargada de darle la bienvenida a los fans, seguida de temas como: “Amor, amor”, “Suave”, “Culpable o no”, “Te necesito”, “Hasta que me olvides” y “Dame” son parte del primer segmento.

Luego vienen otras que también le gustan mucho a sus seguidores, un claro ejemplo son: “Por debajo de la mesa”, “No sé tú”. A ellas les siguen una mezcla de canciones propias y de otros artistas: “Como yo te ame”, “Solamente una vez”, “Somos novios”, “Todo y nada” y “Nosotros”.

En el tercer segmento siempre hay canciones como: “Sonríe”, “Come Fly with me”, “Un hombre busca una mujer”, “Cuestión de piel”, “Oro de ley”, “Fiel como el viento”, “Tengo todo excepto a ti” y “Entrégate”.

Los dos segmentos más movidos son el 4 y 5, se espera que sea el clímax del show con piezas destacadas, con “La fiesta del mariachi”, “La Bikina”, “La medía vuelta”, “No me puedes dejar así”, “Palabra de honor”, “La Incondicional”, “Te propongo esta noche”, “Ahora te puedes marchar”, “La Chica del bikini azul”, “Isabel” y por último, “Cuando calienta el sol”.

Esta lista de canciones la ha mantenido desde agosto y con ella se ha presentado este 2024 en países como República Dominicana.

Estos temas, la iluminación, decoración y gran producción del concierto, harán que sus fans ticos vivan una noche mágica en el estadio Nacional.