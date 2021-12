Concierto reunirá por primera vez a los dos ganadores de Nace una estrella

Zorán estará en el concierto Navidad con las estrellas, en el parque Centenario ZORÁN LES INVITA AL CONCIERTO NAVIDAD CON LAS ESTRELLAS EN EL PARQUE CENTENARIO Show será el viernes 17 de diciembre, a partir de las 7 p. m., en el parque Centenario, contiguo a la piscina municipal, Guadalupe. Habrá transmisión de Facebook live. Cupo está completo. #construimosjuntosunmejorcanton Posted by Municipalidad de Goicoechea on Tuesday, December 14, 2021

Por primera desde que finalizó el programa Nace una estrella, a finales de julio de este año, los ganadores Zorán y Sarita Barboza volverán a juntarse en un escenario.

El par de jóvenes talentos costarricenses cantarán este viernes en el concierto “Navidad con las estrellas”, el cual se realizará en el parque Centenario, contiguo a la piscina municipal en Guadalupe, San José.

También estarán acompañados por sus excompañeros Leo Jara y Franciny Quirós y además una banda, para que el chivo sea inolvidable.

Sarita y Zorán se juntarán por primera vez como campeones de Nace una estrella. COrtesía.

El show es organizado por la Municipalidad de Goicoechea, será a las 7 p.m. y se podrá ver en el Facebook de la institución.

Además, algunos invitados podrán disfrutarlo de manera presencial, aunque el cupo es limitado por motivo de la pandemia.

Para los artistas, es una gran oportunidad de volver a disfrutar momentos inolvidables con los demás cantantes, luego de pasar una experiencia tan bonita como lo fue el programa.

“Para mí es como un reencuentro, estoy muy feliz de volver a verlos porque hace como tres meses no los veía y es muy bonito revivir momentos con ellos. Mi amistad con ellos es muy bonita porque me tratan muy bien, como si fuera una amiga más, no me discriminan ni me dejan aparte, y para mí eso es muy importante porque en una relación de amigos el cariño es primordial”, dijo Sarita.

Sarita ha tenido una agenda muy apretada este fin de año. Foto: Cortesía Leo Orozco.

[ Sarita Barboza nos cuenta cómo le ha ido tras ganar Nace una estrella ]

“Estoy muy ansiosa porque voy a cantar junto a ellos, en los ensayos nos hemos topado y hemos hablado de los proyectos, yo les deseo lo mejor porque entre un artista y otro siempre tiene que haber solidaridad”, agregó la niña, quien es más madura que muchos adultos.

Zorán afirmó que, aparte de los premios por el primer lugar, el programa le dejó grandes amigos.

“Todo un honor poder compartir de nuevo el escenario con mis compañeros. Yo los admiro y respeto muchísimo y, a pesar de haber pasado varios meses desde el programa, Leo, Franciny y yo seguimos teniendo contacto y me encanta porque con ellos la paso superbién, y no solo en la parte artística sino también humana, ambos tienen un sentido del humor increíble, lo cual hace que el momento sea aún más ameno”, señaló.

El cantante Zorán será el encargado de finalizar el concierto. (Glen Álvarez/Cortesía)

“Y Sarita es una niña encantadora con una gran voz, siempre es un deleite escucharla. Me alegro muchísimo que sea parte de este proyecto”, agregó.