Concurso Summer Girl quedó en manos de una tibaseña y una curridabatense

El momento en que eligen a la reina siempre pone los nervios de punta. José Cordero. (Jose Cordero)

El concurso Summer Girl coronó a un montón de bellezas que se lucieron en el club Pepper en Zapote.

El evento se realizó el sábado anterior y entre las premiadas están las hermosísimas de Andrea Díaz y Meylin Araya, quienes se coronaron como Summer Girl tradicional y Petite, respectivamente.

Andre es vecina de Curridabat y madre de tres princesitas, a quienes les dedicó su triunfo.

“Para mí fue un honor obtener el primer lugar ante tantas chicas que estábamos participando, sí lo esperaba porque en todo momento di lo mejor de mí en fotografías y en la pasarela. Al final valió la pena todo lo trabajado porque dio el resultado esperado y para mí fue una gran felicidad ver a mi familia cuando gané”, dijo.

Andrea Díaz ya tiene la mirada puesta en Señora Costa Rica. José Cordero. Andrea Díaz ya tiene la mirada puesta en Señora Costa Rica. José Cordero. (Jose Cordero)

Díaz, afirma que este es un empujón para su carrera como modelo, pues sueña con ser Señora Costa Rica, en algún momento.

“Una de las metas más grandes que tengo, que es uno de mis sueños, será participar en el Señora Costa Rica, es algo que tengo contemplado desde que inicié en el modelaje y que espero cumplir”, agregó.

La guapa está próxima a abrir un restaurante con uno de sus hermanos, que es chef, y combinará esta faceta de empresaria con el modelaje.

El Summer confirma que el país está lleno de bellezas. José Cordero. (Jose Cordero)

La otra gran ganadora fue Meylin, quien hace sus primeros pasos en las pasarelas. Ella reconoció que no esperaba dejarse el primer lugar en su categoría.

“Fue algo que no me esperaba pero muy feliz de que el proceso y el esfuerzo me ayudaron a lograrlo. Para mí haber ganado es algo muy lindo, después de un largo proceso lleno de enseñanzas y obstáculos, espero que se abran buenas puertas y oportunidades”, señaló la guapa vecina de Cuatro Reinas de Tibás.

Al igual que Andre, Mey le dedicó su logro a su hija.

Meilyn Araya inició en el modelaje hace poco y de momento va muy bien. José Cordero. (Jose Cordero)

Además de ellas, otras hermosuras como Adriana Sánchez y Danna Huamanchumo, destacaron ya que se les otorgó el segundo y tercer puesto del tradicional, respectivamente.

Stephanie Poveda siempre deleita con sus curvas. José Cordero. (Jose Cordero)

En la categoría Petite, después de Meylin, siguieron Ashley Jiménez y Stephanie Poveda.

Recordemos que hace unas semanas se realizó el Summer Girl Internacional, que dio la corona a Joselyn Huertas y a Fernanda Machado. Este concurso incluía a participantes de varios países, radicadas en nuestro país.