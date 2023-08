Confesamos a Cristiana y a Nayad Nassar sobre su relación de madre e hija

Cristiana Nassar y su hija Nayad Nassar están trabajando por primera vez juntas frente a cámaras. Cortesía

Cristiana Nassar y su hija Nayad trabajan juntas por primera vez frente a las cámaras, luego de que ambas superaron juntas, cada una a su manera, el duelo de haber perdido al hombre de su vida, Martín Nassar.

Hace un mes estrenaron su espacio “No tan Cristiana”, por el nuevo canal ¡Opa!, pero quisimos conversar con ellas sobre cómo es su relación madre e hija como parte de la celebración del Día de la Madre.

Nani, como le dice Cristiana a su única hija, nos hizo más de una confesión, mientras que la presentadora abrió su corazón de madre.

- Cristiana, ¿qué significó la llegada de Nani a su vida?

Era una mujer triste y la llegada de Nani me hizo la que soy hoy. Antes no era tan divertida, ni tan feliz, ni tan llena de vida. Ella impactó mi vida y soy tan feliz y agradecida con Dios de que me diera el premio de ser madre.

- ¿Cómo fue esa maternidad?

Me costó muchísimo quedar embarazada porque tenía unos impedimentos del cielo, digo yo, porque pasé cinco años llorando y luchando, hasta que un día Dios me la mandó y fue maravilloso. Vieras que el embarazo fue tan espectacular que reí desde el día uno hasta el día que parí, mi marido se encargó de hacerme reír, y yo decía: ‘¿pero, qué es lo que le pasa?’, porque solo me hacía reír y reír. Mi embarazo también fue solo comer, llegué a pesar 200 libras.

- ¿Qué recuerdos tiene del día del parto?

Tuve el propósito de hacerlo absolutamente natural, no me tomé ni una pastilla porque sabía que solo iba a tener una hija y que no quería ponerme ningún tipo de anestesia ni nada, quería sentir lo que sentía alguien pariendo en un río y lo hice así. ¡Fue taaan lindo!, además muy divertido, el cuerpo sabe qué hacer, fue maravilloso.

- ¿Nunca quiso más hijos?

Como me costó tanto tenerla digo yo: ‘con una me quedo tranquila y así le puedo dar tiempo, todo mi espacio, todo mi cuido’, y por eso la decisión de ambos de tener solo una.

LEA MÁS: Cristiana Nassar recuerda a su esposo en una fecha que quedó marcada en su corazón

El doctor Martín Nassar Jacobo falleció el 15 de febrero de 2021. Cortesía

- Nani, ¿para usted qué significa tener de mamá a Cristiana?

Así como la ven en su vida pública, así también es en la casa. Es muy reconfortante tener a una mamá tan libre. Siempre digo que es muy bonito tener a una mamá tan auténtica, que es ella misma y que le gusta hacer a las personas felices. Además, no le interesa tanto tener que agradar a todos, ella es quien es y al que le guste perfecto. Esa creo que es una de las lecciones más grandes que me ha dado de vida, de ser uno mismo, y que uno también va a atraer su tribu, va a tener a su alrededor a las personas que aceptan todos esos rasgos de la personalidad de uno. Que ella sea tan libre, que se tome la vida con tanta diversión, que se puede reír de ella misma, que sea también tan cariñosa a su manera, tan llena de amor y que dé tanto servicio, porque ella siempre está al servicio de los demás, y mi papá y yo lo vivimos de primera mano lo que es querer vivir para dar, eso es ella.

- ¿Cómo fue crecer con una mamá reconocida?

Era vacilón, me acuerdo de que siempre en el súper o cuando íbamos al centro comercial o en el aeropuerto, incluso, en otros países, la gente la reconocía, si había ticos, y se tomaban fotos y hasta le pedían autógrafos. Fue muy vacilón porque recuerdo que mi papá y yo nos íbamos a ver ropa y a caminar por otros pasillos del supermercado mientras ella hacía toda la labor de saludar.

Que sepan quién es la mamá de uno también es muy vacilón porque me decían: ‘¡ay!, ¿entonces usted es la hija de ella?’, siempre era como el gran impacto (risas), pero no le voy a mentir que es muy divertido que la gente sepa quién es tu mamá.

- Nani, ¿qué cree que heredó de su mamá?

Creo que tal vez la capacidad para comunicar, tener buenas habilidades sociales, ser extrovertidas, cada una a su manera, yo soy un poco bombeta, divertidas ambas, graciosas, coquetas. Valoramos mucho nuestro espacio y nuestra soledad. Nos encanta estar solas y tenemos muy pocos amigos, tenemos un círculo muy cerrado.

LEA MÁS: Cristiana Nassar y su hija Nayad Nassar confirman su salida de Multimedios

La presentadora de ¡Opa! confesó que le costó mucho ser madres por eso solo se quedó con un hijo. Instagram

- Nani, ¿heredó el gusto por la cocina como ella?

No para nada (risas). Soy pésima. Soy mala cocinando, sé cocinar muy pocas cosas. Es que como mi mamá siempre ha cocinado muy bien, a veces pasa que uno le deja la responsabilidad de eso a la que le gusta y es buena, entonces, tengo 31 años y tengo taaanto que aprender, vieras qué vergüenza. Siempre decimos que cuando me vaya de la casa esa será mi gran escuela, porque la vida me va a obligar a foguearme y a aprender cosas, ahorita soy terrible.

Nani confesó que para ella siempre ha sido divertido que todo Costa Rica conozca a su mamá. Cortesía

- ¿Qué les gusta más hacer juntas?

Cristiana: Hablar, hablar y hablar. Somos grandes conversadoras en nuestro tiempo libre, hablamos muchísimo.

Nani: Las cosas que más nos gusta hacer juntas es hablar, salir a comer, tomarnos una copa de vino y hablar paja.

- ¿Nani, Cristiana es una mamá regañona?

Cuando lo amerita lo ha sido, pero son contadas las veces que me ha regañado, de eso se encargaba más mi tata. Ahora en la adultez solo dice: ‘haga lo que quiera y usted sabrá'.

LEA MÁS: Cristiana Nassar regresa a la televisión y nos cuenta todo los detalles de su nuevo programa

- ¿Cómo hicieron para superar el duelo juntas?

Cristiana: Eso nos unió aún más y ahora nos tenemos una a la otra, pero sin que eso sea una dependencia enfermiza, o sea, Nani no tiene que venir a curarme ni yo curarla a ella, cada una enfrenta su duelo dentro de sus limitaciones y habilidades.

Nani: Yo creo que para bien o para mal esto pasó ya adulta, entonces, no ha sido como que mi mamá tenía que curar su propio dolor, ver cómo se salvaba ella y también cómo salvaba a una niña o a una adolescente, porque las dos estamos muy enteras, nos conocemos mucho, entonces, sabemos cómo manejar nuestros dolores. Es cierto que a veces nos ocultamos, y tal vez por eso ese amor a la soledad de las dos, porque nos metemos cada una en el cuarto a llorar solitas, hace mucho no lo hacemos.

Nayad contó que desde niña su mamá siempre se ha desvivido por hacerla feliz. Cortesía

- ¿A cuál de las dos le afectó más el proceso de la pérdida de don Martín?

Cristiana: Si Nani fuera una niña, yo no me hubiera tomado la libertad de tenerme apagada dos años y medio con este dolor, creo que me hubiera reincorporado a la vida obligada, pero al estar ella grande me permitió bajar hasta el último de los gramos de dolor y poder recuperarme lentamente.

Nani: El hecho de tener novio me ayudó mucho.

Cristiana: Yo nunca me cansaré de agradecerle a Luigi (Luis Morera) por ese acompañamiento, porque no era sostenerla, sino llenarla de amor, entonces, imagínese qué lindo estar en el duelo más grande de tu vida, pero con alguien que te sostiene y escucha.

- ¿Qué tienen planeado para celebrar el Día de la Madre?

Cristiana: Yo no sé, tenemos un problema grave.

Nani: No sé si ha conocido a una persona que no le gustan las celebraciones, los regalos, no le gusta mucho celebrar los cumpleaños ni la Navidad, pues esa es mi mamá. Vieras qué agotador y Dios guarde regalarle algo porque peor todavía.

Cristiana: Me vuelvo loca, no me gustan los regalos.

Nani: Vieras que difícil porque uno la quiere chinear.

- ¿Qué tal ese regreso a la televisión y trabajando juntas?

Cristiana: El crecimiento ha sido maravilloso, tenemos rating sostenido, tenemos picos de rating importantes, entonces, vieras que lindo porque es una satisfacción de ambas saber que está pegando, saber que todo el esfuerzo está funcionando es como ¡wow!