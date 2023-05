Cristiana Nassar regresa a la televisión y nos cuenta todo los detalles de su nuevo programa

Cristiana Nassar regresa a la televisión en el nuevo canal ¡Opa!, cuya frecuencia es el 38. Cortesía

Hace dos años, Cristiana Nassar anunció que dejaba la televisión porque no se sentía capaz de entretener y hacer reír al televidente, pues su corazón estaba destruido y hecho un puño tras la sorpresiva muerte de su esposo, Martín Nassar.

Aunque aún lleva su luto de manera muy personal, dice estar lista para regresar frente a las cámaras en el nuevo canal ¡Opa!, que saldrá al aire en julio próximo.

La Macha, como le dicen de cariño a la reconocida chef, tendrá su propio programa, cuyo nombre, según nos contó, se le ocurrió al periodista Douglas Sánchez, director del nuevo canal 38.

Cristiana nos dio todos los detalles de su nuevo espacio, que arrancará el 10 de julio, y aseguró que serán las dos horas más entretenidas de la tarde.

- ¿Por qué decidió regresar a la televisión?

La única razón por la que Verónica González y yo regresamos es por Douglas, porque yo creo que para las dos trabajar con Douglas es una maravilla, un regalo del cielo.

Douglas me había prometido esto y yo no estaba en condiciones de nada, recientemente que empezó el proyecto (¡Opa!) y cuando nos dice que ya es real, porque él lo viene trabajando desde hace como dos años, me quedo como pensando: ‘¡Wow!, ¿Aguantaré? ¿Ya estoy o no estoy lista?’, ya me siento por lo menos la mitad de lo que soy y me dije: ‘Sí'.

Realmente siento que esto es como retomar mi vida, de volver a ser yo porque estuve apagada durante dos años y medio.

- ¿En qué momento se dio cuenta que era hora de avanzar y dejar el duelo?

Por morir Martín yo dije: ‘Esto se acaba, no puedo respirar, no puedo hacer nada’, y siento que tengo unos cuatro meses en los que digo: ‘Ya soy yo, ya puedo pensar, ya puedo pensar’, estaba como detenida en el tiempo yo.

- Ese renacer, por llamarlo de alguna manera, ¿se da con la propuesta que le hace Douglas o antes?

Sí, Douglas me ha tenido diciéndome: ‘No te comprometás con nada’, me había tirado directas de que no trabaje con nadie, pero no podía ni trabajar con mi cabeza. Esto del luto es tan pavoroso, en realidad como yo llevé el luto fue tan pavoroso, porque no podía ni pensar, ni ser, pero ya me siento más contenta que realmente la felicidad que la gente percibe de mi en mi trabajo, en mis redes, con mis clientes y así, no era tan real, era solo para poder funcionar, pero ahora me siento más yo, la verdad.

- ¿Eso significa que ya pasó la etapa de luto?

No, no pasa. No pasa ni un minuto, solo que ya aprendí a vivir con ese dolor. Antes era total, todo el día sin parar, eso tan terrible en mi cabeza y ahora puedo como saber que eso está ahí, pero priorizar otras cosas importantes en mi vida, creo que eso es lo que he aprendido porque ese dolor sigue ahí como el primer día.

Douglas Sánchez es el director del canal ¡OPA! Cortesía.

- ¿Por qué decirle una vez más sí a Douglas cuando es nuevamente un canal nuevo, sin audiencia y sin rating?

En mi vida he tenido muchas oportunidades de empezar desde cero, sobre todo mis dos oportunidades de trabajo en canal 19 y canal 4, que eran canales que recién estaban apareciendo y es apasionante ver el logro real de hacer rating, el estar todo los días monitoreando y ver que la gente te empezó a seguir, que la gente te comenta, eso para mi es maravilloso. Y Douglas quiere que yo genere rating a partir de las 2 p.m. y llegar él bien posicionado al noticiero de las 8 p.m.

Entonces, es algo que me apasiona, el empezar de cero como en Divas (de canal 8) y lograr el éxito comercial que fue y trabajar con Douglas es libertad total para mí porque no me corta las alas, porque sabe que yo hago bien mi trabajo, que más bien me impulsa a que sea yo y me divierta y eso lo aprecio. Yo sé que Martín desde el cielo dice: ‘Ahora sí, ya estás lista, póngase a trabajar, diviértase y pásela lindo’.

La única forma que sea un trabajo perfecto es que esté lleno de alegría para que yo pueda disfrazar mis días tristes con esa alegría que me voy a contagiar”. — Cristiana Nassar

El doctor Martín Nassar, esposo de la presentadora, falleció el 15 de febrero de 2021. Instagram

- ¿Cómo se va a llamar el programa y de qué va a tratar?

Será de 2 a 4 p.m. porque una hora no alcanza. Yo lo que quiero prometer en esas dos horas es que verán algo profundo, inteligente, de aprender, de sentir, de reír, de portarnos mal y entretenernos.

“No tan Cristiana”, así se va a llamar, y ese nombre lo escogió Douglas, pero a mí me pareció genial y ese título es mi esencia. ¡Me encantó!

- ¿Estará sola presentando o la acompañarán más personas?

Voy a estar solo yo y va a llegar toda la gente que quiera estar y pasarla conmigo lindo. A mi hija (Nayad Nassar) la estoy terminando de meter en el carrito, ella va a tener una sección y poco a poco a su ritmo vamos a ir integrándola más, y cada quien va a tener su espacio, su forma.

- ¿Ella va a tener una sección sobre qué?

Nani (como le dice de cariño a su hija) es un territorio independiente, no es una apéndice mía, ella es de una sola pieza. En esa dulzura de mujer, adentro hay una chavala que sabe lo que quiere y nadie la mangonea ni le dice qué hacer, y tocará los temas que ella trabaja en sus redes como motivación personal e inteligencia emocional.

Su hija tendrá una sección dentro de su programa "Ni tan Cristiana", el cual será en vivo todas las tardes. Cortesía

- ¿Qué más puede estar el público de tu programa?

Serán dos horas de pasarla bien, donde si tenemos que llorar, lloramos, que si hay que reír, reímos. Tendremos expertos tocando diferentes temas e invitados cada día.

- ¿Siempre había añorado su propio espacio?

Siempre he tenido muy claro qué era lo que quería hacer y creo que en unos seis meses llegará a ser lo que yo quiero una vez que el noticiero tome más fuerza para guindarme más del acontecer nacional.