Confirman concierto Tini Stoessel en Costa Rica: entradas salen a la venta este día y estos son los precios

La productora One Entertainment confirmó este lunes por la noche una noticia que emocionará a muchos: la cantante argentina Tini Stoessel dará un concierto en Costa Rica el próximo 10 de setiembre.

Tini Stoessel se presentará en Costa Rica por primera vez este 2026. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

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La artista se presentará en Parque Viva como parte de su tour mundial FUTTTURA, en lo que será su primera vez en el país.

Entradas salen esta semana

Según detalló la productora, las entradas estarán a la venta desde este miércoles 29 de abril a través de la plataforma eticket.cr.

El evento será para todo público, por lo que fans de todas las edades podrán disfrutar de éxitos como “Cupido” y “Miénteme”.

Tini se presentará en Costa Rica el 10 de setiembre. (Suministradas a La Nación /Suministradas a La Nación)

Precios y fases de venta

El precio de los boletos dependerá de la localidad y la fase en la que se compren.

Primera fase: entre ₡44.750 y ₡64.500 (sin cargos)

entre (sin cargos) Segunda fase: desde ₡49.500 hasta ₡74.500 (sin cargos)

Una vez que se agoten las entradas de la primera etapa, automáticamente se habilitará la siguiente con precios más altos.

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Además, todas las localidades contarán con el beneficio de tasa 0 a 3 meses para clientes del BAC.

Así será la preventa

La venta de entradas se realizará por etapas:

AMEX: del 29 de abril al 1 de mayo

del 29 de abril al 1 de mayo BAC: del 2 al 4 de mayo

del 2 al 4 de mayo Venta general: a partir del 5 de mayo

Primera vez de Tini en Costa Rica

Este concierto marcará la primera presentación de Tini Stoessel en Costa Rica, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

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