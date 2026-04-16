Tini traerá su gira Futttura World Tour 2026 a Costa Rica

La artista argentina Tini Stoessel confirmó que su gira Futttura World Tour 2026 llegará a Costa Rica el 10 de setiembre, desatando entusiasmo entre sus seguidores y posicionándose como una de las visitas musicales más esperadas.

Un show con historia y emoción

Tini Stoessel vino a Costa Rica de vacaciones y ahora dará un concierto en el país

El proyecto “Futttura” es considerado el más ambicioso en la carrera de la cantante. Se trata de un espectáculo inmersivo en el que Tini realiza un recorrido por todas sus etapas artísticas.

Desde sus inicios en “Violetta” hasta su presente como estrella del pop latino, el show propone un reencuentro con sus distintas versiones sobre el escenario.

Además, la propia artista ha explicado que el concepto tiene un fuerte significado personal, ya que simboliza un proceso de sanación emocional y una reconciliación con su pasado.

La gira incluye países como México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador, consolidando su alcance en América Latina.

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Las presentaciones, que iniciaron a finales de 2025, destacan por su puesta en escena de gran formato y una duración aproximada de tres horas, lo que convierte cada concierto en una experiencia completa para los asistentes.

Expectativa en Costa Rica

La cantante argentina Tini Stoessel incluyó a Costa Rica en su esperada gira Futttura World Tour 2026, un espectáculo que ya genera gran expectativa. (La Nación/GDA/Argentina)

Aunque aún no se han confirmado detalles como la venta de entradas, la noticia ya genera movimiento entre clubes de fans en el país.

El anuncio posiciona a Costa Rica como una de las paradas clave del tour, aumentando la expectativa por uno de los espectáculos musicales más comentados del momento.