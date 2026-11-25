Un pleito interno en la organización de Miss Universo mantiene en incertidumbre la sede de la edición del 2027, luego de que las dos partes involucradas en la realización del certamen anunciaran países diferentes, Costa Rica y uno más.

Durante la gran final de Miss Universo 2026, celebrada este martes 24 de noviembre en Puerto Rico, se presentó ante el mundo un video en el que se anunció que Costa Rica albergaría la edición número 76 del concurso.

Sin embargo, horas después, en las redes sociales oficiales del certamen se publicó un comunicado del Grupo Legacy Holding (MU East), en el que se desconoció ese anuncio y aseguró que Vietnam es el país elegido.

De esta manera, lo que inicialmente parecía una designación definitiva terminó por evidenciar un conflicto entre las dos partes de la organización, sin que quedara claro cuál será la sede del próximo año.

¿Por qué hay un pleito interno en Miss Universo?

La disputa gira alrededor de los derechos contractuales que poseen MU East y MU West para organizar el certamen internacional de belleza.

Según el comunicado, ambas partes cuentan con un acuerdo mediante el cual se alternan anualmente la organización del concurso.

MU West estuvo a cargo de la edición del 2026 y fue la parte que anunció a Costa Rica como sede del próximo año.

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Sin embargo, MU East sostiene que le corresponde organizar la edición del 2027 y que tiene el derecho exclusivo de elegir el país anfitrión.

“MU West no tenía derecho a hacer ese anuncio”, manifestó en el comunicado.

Además, aseguró que desde junio del 2026 había seleccionado a Vietnam y que el acuerdo contractual entre ambas partes continúa vigente.

Costa Rica y Vietnam son los dos países anunciados por las partes enfrentadas dentro de la organización de Miss Universo. (Chatgpt/Chatgpt)

¿Costa Rica o Vietnam? La sede de Miss Universo 2027 sigue sin definirse

MU East acompañó su comunicado con una imagen en la que anuncia a Vietnam como anfitrión de la edición número 76 del certamen.

También solicitó a gobiernos, patrocinadores, autoridades turísticas y directores nacionales que no consideren válida la designación anunciada durante la final.

“MU West no tenía derecho a hacer ese anuncio. Según el Acuerdo de la Master Hemisphere, el derecho a elegir el país anfitrión para el 76º Concurso de Miss Universe International pertenece a MU East”, decía parte del texto.

Así las cosas, existen dos anuncios contradictorios: MU West respalda a Costa Rica, mientras que MU East defiende la elección de Vietnam.

Por ahora, no existe una designación definitiva respaldada por ambas partes de la organización.

Esto no significa que Costa Rica haya perdido la posibilidad de albergar Miss Universo 2027, pero tampoco se puede dar por confirmada su sede mientras persista el conflicto interno.

Ambas partes deben llegar a un acuerdo y aclarar cuál sera la sede oficial.